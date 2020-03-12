Инженер из Челябинска стал победителем Всероссийского конкурса

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12 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-службой "Транснефти"

Инженер из Челябинска Николай Хмара стал победителем Всероссийского конкурса дефектоскопистов. Участник команды АО «Транснефть – Урал» признан лучшим в номинации «ультразвуковой метод контроля».

Профессиональное состязание дефектоскопистов проводилось в семнадцатый раз. Этот конкурс имеет серьезную репутацию, и участие в нем профильного специалиста уже является признаком мастерства. Участники демонстрировали владение одним из девяти методов неразрушающего контроля: визуальным и измерительным, радиационным, вибродиагностическим и другими. Все они – победители региональных отборочных туров. Финал состоялся в Москве, в нем приняли участие около 50 человек.

АО «Транснефть – Урал» на конкурсе представляли восемь дефектоскопистов, которые добились впечатляющих результатов. Они стали победителями в трех номинациях (ультразвуковой, радиационный и капиллярный методы), заняли три вторых и два третьих места.

Николай Хмара – специалист по ультразвуковому методу, его главная задача – контроль качества сварных стыков на магистральных трубопроводах, по которым перекачиваются нефть и нефтепродукты.

– Я участвовал в конкурсе в третий раз, но выйти в финал мне удалось впервые, – говорит Николай Хмара. – Результатом очень доволен: я надеялся войти в тройку призеров, но того, что займу в финале первое место, даже не ожидал.