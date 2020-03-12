Кто приедет на выставку строительных инноваций в столицу Урала

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia и выставка 100+ Технологии для городов пройдут с 6 по 8 октября в Екатеринбурге. Экспозиция 100+ Технологии для городов займет два павильона МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» общей площадью 30 000 кв. метров и вместит 200 стендов компаний.

«Масштаб выставки уже сейчас позволяет считать ее крупнейшим региональным событием отрасли. В ближайшие год или два мы планируем вывести её на уровень лидирующей в Российской Федерации. Надеюсь, что 100+ Технологии для городов будет ведущей в стране по передовым строительным инновациям и технологиям», - отмечает министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Одна из отличительных особенностей 100+ Технологии для городов – универсальность. Тематически представлены все направления: строительство, проектирование, создание городской инфраструктуры и благоустройство, развитие комфортной среды, новейшие достижения и технологии для современных городов.

В этом году часть мероприятий деловой программы форума пройдет в выставочных павильонах. В экспозиции разместятся залы для проведения BIM-хакатона и других секций. Также возможности выставочного комплекса позволяют устроить тест-драйв строительной техники.

Уже в четвертый раз свою продукцию, технологии, инновационные разработки, оборудование и уникальные методы строительства на выставке представят ведущие российские и иностранные компании. Подтвердили участие в 100+ Технологии для городов производители лифтового оборудования - «ОТИС Лифт», «Щербинский лифтостроительный завод» и ЧЛЗ «Витчел». Свою продукцию представят крупнейшие международные производители: немецкий концерн BASF, финские компании Uponor и Peikko, международная компания Kermi.

«Нью Граунд» покажет современные технологии для подземного строительства и фундаментостроения. ТД «Гидромикс» установит активный макет и продемонстрирует систему герметизации швов межтрубных пространств и деформационных швов на испытательном стенде. Казанское НПО ПАКОЛЬ презентует современные материалы для гидроизоляции, восстановления и усиления строительных конструкций.

Продукция Новоуральского завода металлоконструкций будет представлена на выставке впервые в тематическом направлении «Городская инфраструктура». Линейка продукции под брендом «Свет улиц» активно выходит на рынок - осветительные комплексы, различные конструкции для благоустройства можно встретить на улицах многих российских городов и стран СНГ.

Разработчик уникальных систем остекления из Москвы Фототех покажет образцы смарт-стекла с переменной прозрачностью, передовые противопожарные светопрозрачные конструкции, безопасное антивандальное, ударостойкое остекление, стеклопакеты и конструкции с электрообогревом.

В секторе информационных технологий подтвердили участие производители российского программного обеспечения в сфере BIM-технологий Renga Software и АСКОН, а также Институт информационного моделирования и архитектуры из Челябинска.

Прием заявок экспонентов 100+ Технологии для городов продолжится до 1 сентября. Контакты: Мария Суетина, +7(912)660-30-62, ms@forum-100.ru. Подробнее о выставке http://www.forum-100.ru/vystavka/

Справка о 100+ Forum&Expo

100+ Forum&Expo – это международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства.

100+ Forum&Expo проводится при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга

Деловая программа 100+ Forum&Expo развернется в залах Конгресс-центра - пройдут 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на форум зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, было проведено 80 деловых мероприятий, доклады представили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России. Форум в очередной раз подтвердил свой статус эффективной площадки для качественной коммуникации представителей власти и строительного сообщества.

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