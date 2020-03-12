Циничное замечание телеведущей «Россия 1», что ее планы под угрозой из-за «кашляющих и чихающих людей», не осталось без внимания

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая «Россия 1» Ольга Скабеева негодует, что ее планы под угрозой из-за каких-то кашляющих и чихающих людей. Циничное замечание лица федерального канала не осталось без внимания.

«Сколько лет езжу на Олимпиады и меньше всего думала, что мои планы будут зависеть от того, сколько людей на планете кашляют и чихают», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики не оценили высокомерие телеведущей и ответили, не стесняясь в выражениях: «Девальвация 15 процентов за два дня, а они про олимпиаду», «Сиди дома, тебе еще электорату надо обосновать, что обнуление это круто и своевременно... так что работы непочатый край», «Вот бы кто на тебя чихнул, но если вдруг так получится, сразу в думу или на ТВ беги - делись».