21 марта в Крыму в Александро-Невском кафедральном соборе помолятся, чтобы коронавирус не проник на полуостров

Предположительно это произойдет 21 марта в день именин митрополита Лазаря, который проведет литургию в Симферополе.
Как рассказал «Аргументам недели – Крым» источник в епархии, возможно, в день своего тезоименитства (день именин) митрополит, в ходе литургии в Александро-Невском кафедральном соборе, предложит собравшимся помолиться за благополучие Крыма и призвать высшие силы не допустить проникновение коронавируса на полуостров.
«Его высокопреосвященство будет следить за развитием ситуации с эпидемиологической ситуацией и примет решение по факту», - пояснил источник.