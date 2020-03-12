21 марта в Крыму в Александро-Невском кафедральном соборе помолятся, чтобы коронавирус не проник на полуостров

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12 марта 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

Предположительно это произойдет 21 марта в день именин митрополита Лазаря, который проведет литургию в Симферополе.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» источник в епархии, возможно, в день своего тезоименитства (день именин) митрополит, в ходе литургии в Александро-Невском кафедральном соборе, предложит собравшимся помолиться за благополучие Крыма и призвать высшие силы не допустить проникновение коронавируса на полуостров.

«Его высокопреосвященство будет следить за развитием ситуации с эпидемиологической ситуацией и примет решение по факту», - пояснил источник.