«Россети Кубань» присоединила к электросетям 26 тысяч новых потребителей

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12 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В течение прошлого года компания «Россети Кубань» присоединила к своим электрическим сетям более 26 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея на общую мощность более 790 МВт. В числе новых потребителей – объекты малого и среднего бизнеса, АПК, крупные жилые комплексы и объекты инфраструктуры.



Спрос на технологическое присоединение к электрическим сетям продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. В компанию «Россети Кубань» ежегодно поступает более 30 тысяч заявок, в том числе около трех тысяч – по Республике Адыгея.



В течение 2019 года к электросетям подключен ряд объектов, имеющих социально-экономическое значение. Так, в марте прошлого года «Россети Кубань» завершила техприсоединение объектов авто- и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к транспортному переходу через Керченский пролив, ряда промышленных объектов на Таманском полуострове.



Значительный объем электрической мощности в 2019 году был выделен для обеспечения электроэнергией объектов жилищного строительства. Исполнено более 1,2 тыс. договоров на общую мощность 144 МВт. Например, к электрическим сетям подключены многоквартирные дома по улице Заполярной в Краснодаре, жилой комплекс в районе Супсехского шоссе в Анапе, жилой комплекс по улице Аэродромной в Сочи и другие.



На юге России в техприсоединении к энергообъектам нуждается и аграрный сектор. В прошлом году «Россети Кубань» исполнила более 700 договоров технологического присоединения объектов агропромышленного комплекса общей мощностью свыше 40 МВт. Среди наиболее крупных объектов – зерновой терминал Новороссийского морского порта, животноводческий комплекс «Венцы-Заря» в Гулькевичском районе, объекты сельхозназначения в Новокубанском районе.



Для упрощения процедуры технологического присоединения потребителей в конце 2019 года в Краснодаре открылся Главный центральный офис обслуживания клиентов в здании исполнительного аппарата «Россети Кубань» (г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А). Новый клиентский офис способен принять до 50 тысяч посетителей в год.



Главный центр обслуживания потребителей предназначен для очного приема обращений потребителей услуг и оказывает целый спектр дополнительных услуг. На сегодняшний день компания готова предложить порядка 300 видов услуг населению региона, в том числе по вопросам технологического присоединения «под ключ», строительству и монтажу энергоустановок, установки приборов учета электроэнергии, аренды зданий, сооружений и консультационные услуги.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт•ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

