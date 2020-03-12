А банкуют «прокладки». Втихаря от босса

Аргументы Недели → Общество 13+

12 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели», Сергей МИРОНОВ ]

Один заштатный сайт, с недавних пор став фантастически плодовитым, все упрекал кубанскую журналистику в пассивности, дескать, бьюсь в одиночку за правду-матушку, веду изнурительную битву с коррупционерами, а подсобить некому… И лишь бесстрашные варяги мчатся за тысячи километров из Первопрестольной дабы защитить бессловесных кубанцев от бесчинств распоясавшихся чиновников.

…Воплем неслось из «Ютуба», болью за народ, до истерики заходился, тараща глаза, ведущий: «Коррупция на Кубани! Чиновники превысили смету по дорожным работам в 330 раз!..»

Возвышенный пафос пронзил, сердца наполнились решимостью: хватит отсиживаться в сторонке, сплотимся вокруг одинокого борца, не будем больше молчать!

Первым делом необходимо встретиться с молодыми интеллектуалами из «Аэрогеоматики». Это они, используя новейшую технику, занимаются проверкой качества дорожных работ и производят сертифицированную паспортизацию дорог. Это со ссылкой на них дрожащий от негодования голос из «Ютуба» вычислил запредельное — в 330 раз! — завышение коррупционерами сметной стоимости!

Тридцатилетние инженеры и технологи встретили крайне настороженно, словно опасались подвоха и провокации (горький опыт общения с «коллегами»?).

— Нам позвонил заместитель директора краснодарского аэропорта Рамис Джаббарович Байрамов и настойчиво попросил приехать для презентации оборудования и оценки состояния взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Нас при всей строгости посещения аэропортов служивый пропустил через служебный шлагбаум, — продолжили парни. — Стали ждать, но замдиректора все никак не подходил. Зато появился незнакомый щуплый мужчина, сопровождаемый видеооператором, и минут 5 вертелся вокруг машины, расспрашивая о работе оборудования и хваля нас, таких передовых. Других встреч и разговоров с блогером (лишь потом мы узнали, что это был блогер) не было.

— Но «Ютуб» прямо сообщал, что вы показали свой сайт. «Ютуб» всему миру продемонстрировал ваши графики и цифры из него. Из них получалось, что правительство Кубани, неосторожно опубликовав эти результаты в открытом источнике (на сайте krd2019.public.dorgis.ru), выдало себя. Ведь ваше оборудование обнаружило на дороге лишь 115 квадратных метров поврежденного полотна. Власти же указали в госзаказе ремонт 37 тысяч квадратных метров, что превышает показатель в 330 раз. И заплатили за этот «ремонт» 162 миллиона рублей!

— ВРАНЬЕ! — в один голос возмутились сотрудники. — Сайт никакой не правительственный, а собственность «Аэрогеоматики», открытого доступа не имеет, и зайти можно только с логином и паролем.

— А приведенная таблица?

— Электронная эксель-таблица взята не с сайта и делалась вручную с добавлением цвета строк и примечаний. Наша же программа «ДорГИС» имеет абсолютно другую форму предоставляемых отчетов и никакие правки вручную не вносятся.

— А что объяснил пригласивший вас Рамис Джаббарович?

— Никто больше не появлялся, мы прождали еще полчаса, затем нам позвонили и сказали, что прилетел линейный борт (какая-то VIP-персона), все отменяется, и назначили встречу в другой раз…

— И?

— Никакого «другого раза» не последовало, мы поняли, что задумывалось появление «рояля в кустах» — блогера.

Неужели тупо заказуха, а мы повелись, рванули вслед за «борцом» разоблачать «хай-тек-коррупцию»! С другой стороны, не верится, чтобы столичный блогер так топорно отрабатывал заказ.

А может, «центровые» диванные эксперты выше провинциальной морали и для них использовать втемную нормальных ребят, не искушенных в затеваемых грязных интригах и скандалах, — нравственная норма богемного тусняка? На что только не пойдешь ради выяснения правды и только правды! Без правды заказчик ролик не примет, не сможет, так сказать, «подписать подрядчику акт выполненных работ». Столичные расценки не хилые, сварганить такой ролик потянет миллиона на полтора!

Мы нашли правду — единственную! — в «ютубном» ролике, цифра 162 миллиона есть в госконтракте! Действительно, за первый этап ремонта (с конца августа до декабря 2019 года) автодороги станица Выселки – станица Кирпильская уплачено, согласно госконтракту, 162 миллиона 46 тысяч 659 рублей и еще 18 копеек. Естественно, захотелось выяснить, за что уплатили такую сумму.

— Поясните, пожалуйста, — обращаемся к руководителю «Краснодаравтодора» Евгению Зайцеву, — в какой бухте пришвартованы яхты чиновников, вас в «Ютубе» разоблачили.

— Делали фрезерование (снятие прежнего, изношенного слоя) и полную замену основания (в местах просадок на глубину более полуметра) из трех слоев гравийно-песчаной смеси общей толщиной 54 см, на площади 37 000 кв. м. Было устроено 2 слоя из крупнозернистого асфальтобетона общей толщиной 14 см, — Евгений Олегович лишь улыбнулся ироническому вопросу, но отвечать стал серьезно. — Смета составлена на основании результатов диагностики существующего дорожного покрытия по действующим национальным стандартам. Платили по нормативам не коммерческим, а согласно государственным расценкам.

Интересно, что мешало «ютубному борцу», коль сам ни в зуб ногой, обратиться к дорожникам? Ему бы поведали и о дальнейшем ремонте этой дороги. Предстоит второй этап — укладка верхнего слоя покрытия уже на 74,5 тысячи квадратных метров. Второй этап потянет на 73,5 миллиона рублей.

Ау, «Ютуб», приезжай на дорогу 10 октября этого года — срок окончания работ. Бери зубило и попробуй хоть кусочек верхнего слоя отколоть. Специалисты утверждают: опять визжать не получится!

Все это можно было без труда узнать, но тогда как залепить орущий заголовок «Чиновники в 330 раз завысили смету!»? И, главное, кто б тогда наполнил «борцу с коррупционерами» оттопыренный карман полутора миллионами рубликов?

А теперь взберемся и мы на пролеты остова строящейся высотки в районе «Баскет-Холла», чтобы оглядеть окрестности, где намечалась дорожная развязка. Намечалась, но так и не была построена. А «вороватые чиновники», много лет назад вбухавшие уже 280 миллионов на ее проектирование, не построили, значит, по карманам рассовали эти сотни миллионов, трещит нам «Ютуб». Вдобавок — ужас, какие ненасытные! — в январе этого года решили ее перепроектировать — за 250 с лишним миллионов рублей. Да это уже, мечется в экране разоблачитель, воровство на полмиллиарда! Заказчики нарушили золотое правило купца: окончательная оплата — после приемки товара. А что шабашка была выполнена топорно, лишнее тому подтверждение: вопреки желанию «бывших» опорочить нынешнюю команду, получилось, что своровали 280 миллионов бывшие, это они в те годы проектировали то, что потом не построили. Прежде чем давать отмашку, проверять бы следовало, что наворотил подрядчик!

Почему же не построили? Почему перепроектируют? «Ютуб» громко заявляет: «Чтобы яхты себе прикупить!».

Год 2012-й. Страна в предвкушении решения ФИФА о городах России, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Кубань не сомневалась, что в число этих городов войдет и Краснодар. Стали срочно прорабатывать варианты размещения объектов транспортной инфраструктуры в районе проектируемого микрорайона «Парковый» и проектируемого стадиона «Кубань-Арена». Губернатор Александр Ткачев нажимал на все рычаги и из краевого бюджета были выделены 280 миллионов рублей на проектирование дорожной развязки. ФИФА вместо Краснодара заявила Саранск. Розовые мечты «Города спорта» уплыли, вместе с ним лопнул проект. Кому подвесить траты 280 миллионов? Чиновникам какой администрации?

А зачем теперь необходимо перепроектирование? Ведь залезший на недостроенный остов жилой высотки ютубный глашатай фиксирует квадрокоптером свободные трассы — в полдень никаких пробок, никакой загруженности. Диванный эксперт делает вывод: не нужна здесь никакая развязка, значит, 250 миллионов рублей якобы на проект хотят просто «тупо разворовать». Обратимся все же к настоящим экспертным заключениям, диванные пусть продолжают, потягивая пивко, привычно клацать по клавишам ноутбука.

В Минтрансе Кубани пояснили: «В связи с изменением градостроительной концепции развития территории в данной части города (отказ от строительства стадиона и магистральных улиц микрорайона «Парковый») реконструкция транспортной развязки в ранее запроектированных параметрах будет не целесообразной, а конфигурация транспортной развязки в прежних параметрах будет малоэффективной».

Каждый краснодарец знает, как забита улица Дзержинского в часы пик и не только, особенно после «Красной площади» до ж/д переезда. Залетный может этого и не знать, простим его, тем более взирал с недостроя в полдень.

«В настоящее время по существующему участку проходит более 49 тысяч автомобилей в сутки, — цитируем справку Минтранса. — С Дальнего Западного обхода в сторону города Краснодара будет направлено еще порядка 2,8 тысячи автомобилей в сутки. Данный участок автомобильной дороги работает в режиме перегрузки».

Что же планируется за 250 миллионов? Над существующей дорогой появится верхняя четырехполосная дорога, которая уведет транзитный транспорт сразу на Западный обход. Движение будет разнесено на два уровня. Кроме того, данный тип развязки позволит значительно уменьшить объем переноса инженерных сетей и коммуникаций из-под пятна застройки, а также объем изъятия земельных участков и объектов капитального строительства для размещения объекта. По «проекту Ткачева», назовем его условно так, требовалось изъять порядка 1665 соток земли с 75 объектами капитального строительства. По новому решению потребуется всего 238 соток и только 11 объектов капитального строительства. Это в свою очередь в значительной степени повлияет на стоимость объекта, он станет на миллиард-полтора дешевле прежнего (в ценах 2015 года, а если еще учесть ежегодную инфляцию в 5 — 7 процентов, то...). К тому же более 1400 не отчужденных у города соток дают возможность развития прилегающей территории. К сведению диванных экспертов: геологоразведочные изыскания необходимо делать по новой, действительность прежних ограничена сроком 2 года.

Эх, квадрокоптер, видеоряд ты снимать умеешь, а вот думать и понимать, тут мозги нужны. Человеческие. Не ангажированные.

Почему и зачем все же рождаются подобные ролики на «Ютубе». И такой же направленности на маргинальных сайтах-отстойниках?

Олег Дерипаска, наш известный земляк, многое делает с пользой для родной Кубани, не жалеет средств, вкладывая в экономику, в развитие малой родины. Но дислоцируется вдали, в Москве, да за Уралом, здесь представлены посредники-«прокладки».

Складывается впечатление, что у прокладок свои интересы и задумки, в год выборов губернатора появилось желание взбаламутить ситуацию, сталкивая власть и бизнес. И в мутной воде, используя грязные методы, всплыть, взять реванш и вернуться в начальственные кресла.

Бывших распирает мстительная озлобленность.

За последние пять лет объем собственных доходов консолидированного бюджета Краснодарского края вырос на 60 процентов — с 199,9 миллиарда до 320 миллиардов рублей. А консолидированный бюджет достиг 395 миллиардов рублей! За этот период регион по объему поступлений поднялся с седьмого на четвертое место в стране.

Радуются? Нет, скрипят зубами от злости.

На строительство в этом году выделяется 18,5 миллиарда рублей по краевым программам и нацпроектам — таких средств в крае никогда прежде не выделялось. Планируется начать 52 новых объекта. В итоге работы будут вестись на 119 стройках! В их числе 26 школ, 14 детских садов, 36 спортивных сооружений, 21 объект инженерной инфраструктуры, больницы и ВОПы.

В ответ — опять зубовный скрежет.

Прежняя управленческая команда безответственно брала коммерческие кредиты, только за проценты край отдавал коммерсантам 5—7 миллиардов в год. Сейчас долговая нагрузка снижена в 3 раза! Значит, больше финансов получит социалка.

Реакция бывших: из канализационной трубы их сайта — новый выброс. Им приходится вырабатывать его денно и нощно, уже захлебываются в нем.

Объем дорожного фонда Кубани сегодня составляет 37,7 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад. Это огромный объем средств, который наш край никогда не видел. Качество просто несравнимо с прежним (в центре Краснодара на Тургенева из-за выбоин машины раньше колеса теряли, сейчас — как по европейскому автобану, а улица Новороссийская сейчас — экстра-класс!).

От зависти на «оно» исходят.

За годы работы новой властной команды не появилось ни одного многоквартирника с обманутыми дольщиками. Приложены огромные усилия решить порожденную «бывшими» проблему «обманутых дольщиков», количество которых значительно снизилось, а к 2023 году планируется ее полностью закрыть.

Почему наймит, «инспектирующий Краснодарский край», не верещит об этом?

Процитируем частично президента Путина: «Не надо иллюзий. Все эти люди не сошли с политической сцены. Они хотят взять реванш, вернуться во власть, в сферы влияния. И постепенно реставрировать режим, основанный на коррупции и лжи».

В нашем случае используют тех шабашников, кто, выражаясь языком Путина, шакалит возле ставленников олигарха.

Прокладки, злоупотребляя доверием, втихаря банкуют, фактически подставляя шефа.

Справка Р. Д. Байрамов — в списке аффилированных лиц «ЕвроСибЭнерго», входящей в En+ Group Олега Дерипаски — крупнейшей частной энергетической компании в России и одной из крупнейших гидроэнергетических компаний мира. Владельцем большинства акций аэропорта ОАО «Международный аэропорт Краснодар» напрямую является Олег Дерипаска. Отдельно отметим, что в этот же аэропорт трудоустроена и бывшая при Ткачеве вице-губернатором Краснодарского края Галина Дмитриевна Золина, сын которой развил фантастически бурную деятельность сайта «Живая Кубань» в преддверии выборов главы Кубани. Объем дорожного фонда Кубани сегодня составляет 37,7 миллиарда рублей. Это почти в три раза больше, чем пять лет назад. Это огромный объем средств, который наш край никогда не видел. Качество просто несравнимо с прежним (в центре Краснодара на Тургенева из-за выбоин машины раньше колеса теряли, сейчас — как по европейскому автобану, а улица Новороссийская сейчас — экстра-класс!). За годы работы новой властной команды не появилось ни одного многоквартирника с обманутыми дольщиками. Приложены огромные усилия решить порожденную «бывшими» проблему «обманутых дольщиков», количество которых значительно снизилось, а к 2023 году планируется ее полностью закрыть.