Фракция КПРФ в Крыму не будет поддерживать одобрение поправок в Конституцию, так как там не учтены соцгарантии для народа

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12 марта 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

руководитель фракции КПРФ в крымском парламенте Сергей БОГАТЫРЕНКО, фото an-crimea.ru

Сегодня депутаты ГосСовета Крыма голосовали за поправки в основной закон страны, предложенные президентом и дополненные разными источниками.

Выступавший в прениях руководитель фракции КПРФ в крымском парламенте напомнил что «Твердо настаивая на капитальном ремонте Конституции, коммунистическая партия в январе, феврале включилась в конституционный процесс … но партия власти заблокировала главные поправки КПРФ, которые закрепляли важнейшие социальные гарантии и давали стране шанс на мощный рывок вперед».

БОГАТЫРЕНКО напомнил коллегам, что поправки не закрепляют недропользование за народом, не позволяют вернуть пенсионный возраст, не ограничивают депутатов и чиновников иметь имущество за границей.

«Фракция КПРФ не будет поддерживать одобрение данного проекта. КПРФ продолжит работать для людей и вывода страны из кризиса», - закончил выступление коммунист.