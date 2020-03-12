Люди, выжившие вопреки судьбе

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12 марта 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Обманувшие смерть, фото: соцсети

В китайской провинции Фуцзянь спасатели нашли живого мужчину под завалами через 68 часов после обрушения отеля Xinjia Express. Спасатели вытащили из-под обломков 62 человека, 20 из которых погибли. Редакция «Аргументы недели» предлагает вспомнить и другие истории чудесных спасений

Слышали вы когда-нибудь о падении с 47 этажа? Да что там о падении, об выжившем, который упал с 47 этажа. В 2010 году Алкид Морено вместе со своим братом как обычно отправился на работу, он работал в клининговой компании, непосредственно занимающейся мытьем окон многоэтажных зданий. Они только приступили к работе, как крепление, которое держит платформу, оторвалось, и они полетели вниз. Алкиду удалось зацепиться за платформу, эта конструкция выступила в качестве амортизатора при ударе о землю. Он находился после падения в крайне тяжелом состоянии, его ноги были переломаны в 10 местах, сильно поврежден позвоночник, мужчине сделали ряд серьезных операций. Но чудо удалось, Алкид выздоровел, смог ходить, восстановил речь и память.

Многие смотрели фильм «Чудеса ещё случаются», но не многие могли бы представить, что фильм основан на реальных событиях 1971 года. Перуанская школьница Джулиана Маргарет Кёпке была пассажиром внутреннего рейса в Перу, когда в самолёт ударила молния, и он начал падать с высоты 3 тысяч метров. 17-летняя девушка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе среди 92 пассажиров. Выжить после авиакатастрофы это было не самое сложное испытание для Джулианы. Девушка упала в тропический лес, где раненная и сломленная выживала 9 дней совсем одна. Отцовские уроки выживания в тропических джунглях не пропали даром. На десятый день подросток, наконец, добрался до рыбацкой лодки, где ей оказали помощь. Кепке издала в 2011-ом году книгу «Когда я упала с неба».

Не только авиакатастрофы вдохновляют режиссёров на создание фильмов. В 2003 году американский альпинист Арон Раслтон решил отправиться заниматься скалолазанием на одном из склонов Блю-Джон каньона в восточной части округа Уэйн, штат Юта, США. Во время восхождения Арон поскользнулся, и на него упал большой камень, который намертво придавил ему правый локоть. Альпинист отправился в ущелье в одиночку и никому не сообщил о своём походе, поэтому он понимал, что помощи ждать не от кого. У Арона практически не было запасов провизии, но ему удалось растянуть воду на 4 дня. Когда закончилась вода, пить пришлось собственную мочу, но и она быстро закончилась. На пятый день он записал видеообращение для своей семьи, на случай если чудо так и не произойдёт. От безысходности Арон решил предпринять крайние и единственные меры: отрезать свою правую руку. Из подручных материалов сотворил жгут, единственным режущим предметом был китайский маленький нож. Арон несколько раз терял сознание от боли, ему пришлось доломать руку с помощью валуна. В состоянии полубреда, с кровоточащей рукой ему удалось спуститься на 20 метров и пройти около 13 км, прежде чем встретил людей, которые спасли его. Фильм «127 часов» с Джеймсом Франко в главной роли был номинирован на премию «Оскар» в шести номинациях.

В 1972 году разбился самолёт уругвайских авиалиний с 45 регбистами и их близкими, который следовал в столицу Чили. Самолёт разбился, когда пролетал Анды, 10 пассажиров погибли сразу в ходе катастрофы, ещё семеро скончались позже из-за полученных ран. Остальным пришлось выживать на высоте 3600 метров без еды и воды 72 дня. На 11 день пассажиры этого рейса узнали по радио, что их перестали искать. Тем, кто выжил пришлось питаться телами умерших товарищей, чтобы самим не умереть от голода. Многие люди погибли после того, как с гор сошла лавина. Спустя 3 месяца осталось в живых лишь 16 человек, выжившие были спасены 23 декабря 1972 года. Их спасли Нандо Паррадо и Роберто Каннесса, совершившие 12-дневный поход через Альпы. Трагедия, прошедшая в Андах, легла в основу художественного фильма «Живые».

В 1982 году американский яхтсмен Стивен Каллахан собирался пересечь Атлантический океан на паруснике, но «Наполеон Соло» протаранил кит, и судно потерпело кораблекрушение. Стивен спасся благодаря надувному плоту, в котором был небольшой набор для выживания, в том числе книга о выживании в океане. Он ловил рыбу, сражался с акулами и волнами. Неизвестно, кто был страшнее для его маленького двухметрового плота. Мимо проплывали судна, но маленькое пятнышко в океане было невозможно заметить. Стивен Каллахан провёл 76 дней в открытом океане и преодолел 3300 км, пока 20 апреля 1982 года плот не вынесло к берегам острова Мари-Галант в Карибском море, где яхтсмена обнаружили рыбаки. Позднее Стивен описал все события в своих мемуарах «В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря», которая продержалась в списке бестселлеров 36 недель. Кстати, режиссёры фильма «Жизнь Пи» консультировались при съемках со Стивеном.

Одна из самых масштабных авиакатастроф Японии, да и всего мира произошла 12 августа 1985 года. Боинг с 520 пассажирами рухнул около горы Такамагахара в 100 км от Токио. Только представьте из всех 520 людей выжило лишь четверо!