Cпециалист по инфекционным болезням подтвердила, что коронавирус у человека может повториться

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12 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новый день

globallookpress.com

Елена Малинникова, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, заявила, что согласно результатам анализа распространения коронавируса COVID-2019, в Китае вспышка нового вируса началась не в декабре, а раньше.

Первый конгресс инфекционистов Урала прошел в Екатеринбурге. Малинникова отметила, что специалисты обеспокоены скоростью распространения инфекции и путями передачи вируса третьим, четвертым и пятым лицам.

Инфекционист рассказала, что случаи повторного заражения коронавирусом нового типа вероятны. По ее данным, «иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не защищает от повторного заражения». Малинникова говорит, что в настоящее время появляются новые данные, что возможно второй и третий раз заразить новыми, несколько другими вариантами этого вируса». Ученые выявили, что вирус ищет и находит определенную нишу среди других респираторно-вирусных инфекций».

Особенностью коронавируса COVID-19 инфекционист назвала то, что вирус прикрепляется к определенному типу клеток с определенными рецепторами, и месторасположение данных клеток влияет на развитие болезни.

По словам Малинниковой, возможно, вирус передается не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, но и орально-фекальным. Анализы показывают, что клетки коронавируса обнаруживают и в фекалиях заболевших.

Специалистов также беспокоят мутации, которые происходят с вирусом. Как отметила Малинникова, природный резервуар коронавируса до сих пор не установлен. Эксперт не исключила, что коронавирус пошел от летучих мышей. Уже доказано, что между коронавирусом летучих мышей и человека есть схожесть.

Вакцины от нового коронавируса до сих пор нет. На 12 марта число зарегистрированных зараженных составило 126 438 случаев, 4 613 человека скончались.