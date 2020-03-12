Оперативный штаб по коронавирусу просит пассажиров рейсов из итальянской Вероны не выходить на улицу и вызвать врача

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12 марта 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативный штаб по коронавирусу просит всех, кто прилетел в Москву из итальянской Вероны, не выходить на улицу и вызвать врача на дом. Впрочем, речь идет о вполне конкретных рейсах.

Предупреждение касается всех пассажиров летевших 29 февраля и 1 марта - рейсами № 3584 и №3588 авиакомпании S7, а также 29 февраля рейсом №3510 «Уральских авиалиний».

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», — говорится в сообщении оперативного штаба.