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После падения цен на «черное золото», Белоруссия озвучила России новые предложения для нефтяных компаний

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

После падения цен на «черное золото», Белоруссия озвучила России новые предложения для нефтяных компаний

В новых условиях падения цен на черное золото Белоруссия вышла с новыми предложениями для российских нефтяных компаний. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Румас по итогам встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Действительно, ситуация в последнее время изменилась, цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила российской новые предложения для нефтяных компаний, которые российская сторона приняла, пообещав в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ», - цитируют его агенства.

Он не стал называть точные цифры, но выразил уверенность, что предложения не будут отвергнуты российской стороной. «Я думаю, мы продвинемся по решению нефтяного спора. Подождем, когда наши коллеги ответят», -  завил премьер Белоруссии.

БИ

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