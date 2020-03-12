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«Непривычный и смелый взгляд для христианства», одесского священника отлучили от церкви из-за лекции о сексуальности

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

«Непривычный и смелый взгляд для христианства», одесского священника отлучили от церкви из-за лекции о сексуальности

Отца Вячеслава отлучили от церкви из-за его лекции «Понимание пола в христианстве». В ней он рассказывает о сексе и любви в христианской традиции, о дискредитации супружеские «плотских» отношений, а также говорил о роли женщины, которой в религии «как бы нет».

Одесский митрополит Агафангел не оценил такую прогрессивность священника и издал указ об отлучении Вячеслава Рубского от общения с церковью. Небольшой храм, где служил Вячеслав, опечатали.

«Непривычный и смелый взгляд, но на самом деле все так и есть. Монахоцентризм в православии непрерывно унижал и дискредитировал супружеские отношения и Богом данную плотскую любовь», «Только порадовался умному и актуальному докладу, как докладчика практически убило начальство. Отрицательная селекция в церкви - не радует», «Самое разумное о сексуальной теме, что приходилось слышать от православного священника, особенно после опусов о том, что блуд более страшный грех чем убийство», - комментируют новость и лекцию батюшки в Сети.

БИ

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