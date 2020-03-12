«Головные боли и ожег сетчатки». Реальная опасность или нежелание работать? Водители автобусов жалуются на систему «Антисон»

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12 марта 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

Водители автобусов заявляют, что видеодатчики, на которые власти потратили 1,7 млрд. рублей, слепят глаза и ухудшают их самочувствие. Двое сотрудников «Мосгортранса» уже получили ожоги сетчатки.

«От неё не только голова болит, но ещё и глаза портятся. Инфракрасные лучи светят прямо в глаза наподобие лазерной указки», - цитирует портал Readovka одного из водителей столичного автопарка.

Другие сотрудники уверены, что новая высокотехнологичная система и вовсе не справляется со своей функцией, ради которой ее внедряли и никак не поможет тем, кто все-таки умудрился заснуть в дороге. «А эта система дает ложные срабатывания, из-за чего вполне здорового водителя снимают с маршрута и в парк возвращают, где он проходит медицинский осмотр. Естественно, все показания оказываются в норме и его обратно на маршрут отправляют», — сообщал другой водитель автобуса.

Независимая экспертиза установила, что ИК-излучение прибора составляет 32,2 Вт/кв. м, что в 300 раз превышает норму, но руководители «Мосгортранс» отрицают опасность системы «Антисон» и заявляют, что водители стали жаловаться на нее, потому что просто не хотят работать под постоянным контролем.

«Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой», — ответили на жалобы водителей в официальном аккаунте «Мосгортранса» в соцсетях.