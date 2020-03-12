«Бунт Земли». О пожарах в Австралии и Сибири

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12 марта 2020, 07:34 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Пожар, фото соцсети

Рубеж десятилетия выдался чудовищным в прямом смысле этого слова. Катастрофы, эпидемии, войны и массовая гибель живых существ. Такое впечатление, что всё это происходит не на нашей Земле, а где-то в вымышленном мире. Но честное слово, уж лучше бы эта трагедия случилась в другой вселенной! Лесные пожары, прошедшие в Австралии с 2019 по начало 2020 года, считаются самыми разрушительными во всей истории мира.

Ещё никогда не погибало так много животных, которые совсем не заслужили подобную смерть. Что же они сделали для природы плохого, что она так ужасно обошлась с ними?! Оценки погибших зверей разные. Одни говорят, что их умерло до 400 миллионов особей, другие, что почти полтора миллиарда. В любом случае, эти цифры просто катастрофические.

Особенно серьёзным стало положение коал. Многие храбрецы стали спасать этих животных и укрывать в своих домах, дабы не допустить их мучительной гибели. Пожары унесли не только жизни зверей, но и людей. 25 человек погибло в результате страшных пожаров. Многие не сумели выбраться из собственных домов либо же умерли от удушья. Катастрофа, обрушившаяся на Австралию, не поддаётся даже описанию. Слово «чудовищно» здесь кажется слишком мягким. Никто не знает, что именно несёт ответственность за распространение пожаров – люди или злая судьба. Некоторые винят в пожарах экоактивистов, вынудивших власть Австралии запретить вырубку деревьев во многих секторах, и это впоследствии создало пожароопасную обстановку. В середине января пожары утихли, но катастрофы не прекратились. На Австралию обрушился сильнейший ливень, который прозвали «ливнем столетия».

Рекордными стали и пожары, случившиеся в лесах Сибири в нашей стране. Это произошло ещё летом 2019 года. В ходу пожаров было выброшено много миллионов тонн двуокиси углерода прямо в атмосферу Земли. Вечная мерзлота начала таять, что привело к выделению в атмосферу огромного количества метана. Пострадала не только экономика России, но и ситуация со здравоохранением. Ужасная гарь негативно воздействовала на лёгкие многих людей. К счастью, погибших в этой катастрофе не было. В любом случае, то, что происходило и происходит на планете просто настоящая загадка. Что-то неладное творится с планетой, и пока необходимые ответы ещё не получены.