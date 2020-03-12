«Несносная хорда». Проблемы с шумоизоляцией трасс в районе Вешняки

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12 марта 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели», Алеександр Крохмаль ]

Северо-восточная хорда через район Вешняки, фото соцсети

В 2019 году была полностью проложена северо-восточная хорда через район Вешняки. Работы завершились в самом начале прошлого года. До этого в течение двух лет жители районов Выхино и Вешняки устраивали массовые протесты против прокладывания шумной трассы. Поначалу строительство дороги должно было охватывать некоторую часть Кусковского парка. Предлагалось выпилить некоторое количество деревьев для этого, но жителям удалось отстоять свой привычный «зелёный мир». Кусковский парк так и не затронули. Однако обещания о создании нормальной шумоизоляции для хорды в районе улицы Красный Казанец так и не были выполнены.

А ведь подавалось почти бесчисленное количество заявлений. Дело доходило не только до правительства Москвы, но и до администрации президента. Жители потратили много нервов на бесконечные разбирательства с чиновниками. Обещаний было даровано множество, но на деле ничего так и не было выполнено. Все заявления ушли впустую.

На данный момент ситуация до сих пор не решена. Жители улиц Красный Казанец и Хлобыстова, а заодно и всех окрестных улиц в районе Плющево, вынуждены страдать от страшного гула, который не затихает ни на минуту. Хуже всего сейчас приходится пенсионерам, которые слишком чувствительны для шума. Даже местных районные депутаты пытались решить этот вопрос и отсылали запросы в разные строительные организации, но все эти операции ни к чему не привели. Бесконечный шум часто приводит к бессоннице у страдающих людей, а постоянная бессонница вполне может вызвать снижение иммунитета. Ситуация усугубляется ещё и тем, что совсем рядом с хордой проходит ещё и железная дорога, по которой всё время следуют поезда.

Помимо нарушения обещания о создании шумоизоляции, чиновники так и не решили вопрос с проходами через хорду. Переходов построили слишком мало. Они чрезмерно узки и часто становятся местом для скопления людей. В час пик по этим переходам невозможно ходить из-за огромного количества народа. А ведь сейчас над всей Россией стоит угроза распространения коронавируса, и в любом из этих людских скоплений может вполне оказаться потенциальный заражённый. Что же предпримут чиновники в ближайшее время по поводу решения этого вопроса – никто не знает.