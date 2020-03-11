«Диплом как простая бумажка». О неэффективной системе распределения вузов в России

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11 марта 2020, 23:09 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

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С 1 января 2019 года в России вступили в силу поправки о распределении студентов по разным организациям. То есть получается, что каждый, кто закончил тот или иной ВУЗ, должен быть замечен какой-нибудь фирмой и тут же принят на работу. На деле же эти поправки ничего и не дали. А ситуация со студентами, ищущими работу, по-прежнему не улучшилась.

Поиск работы в нашей стране стал напоминать суровую конкуренцию, в которой слабые звенья отсеиваются, а сильные – побеждают. Но разве такой дарвинизм – это норма? Разве не каждый гражданин РФ после окончания ВУЗа обязан быть трудоустроен? Нередко крупные компании на интернет-биржах труда вроде HH.ru выставляют требования об опыте работы. «Нет опыта? Иди нарабатывай, дружочек», - звучат их ответы молодым специалистам, только-только закончившими ВУЗ. А ведь эти специалисты имеют на руках дипломы и целые таблицы с отличными оценками. И данные люди вынуждены тратить месяцы в поисках работы. Часто эти поиски оказываются просто безуспешными.

У многих организаций в России отсутствует банальная логика. Если все берут на работу только с опытом, то где же его нарабатывать? Ведь почти никто не собирается с кем-то «сюсюкаться». Всем нужны только сотрудники со стажем. Молодые специалисты, только что получившие дипломы, вынуждены бегать от компании к компании, в надежде, что хоть кто-нибудь там согласится взять их без опыта. Вся эта проблема возникает из-за того, что человек, закончивший ВУЗ, оказывается просто «выброшенным на улицу». Многие преподаватели и деканы пытаются поднимать этот вопрос в самих учебных заведениях. Эти темы выносятся на учёные советы. Как правило, преподаватели стоят горой за своих студентов. Но не всегда это поощряется руководством. Большая часть представителей администрации ВУЗов попросту не заботится о будущем своих студентов. Выпустились – и отлично. Пускай сами решают свою судьбу. Что будет с выпускниками после выхода в «большой мир» - никого не волнует. На данном этапе проблема всё ещё очень серьёзная и до сих пор не решается. С трудоустройством в России по-прежнему всё очень печально. И страшно становится за судьбы многих выпускников, которые радуются от получения диплома, и ещё не знают, что ждёт их впереди в огромном-огромном мире, который не всегда готов их поддержать.