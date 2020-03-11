ОПЕКает ли Минэнерго рубль

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11 марта 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели», София ГУЛЕИШВИЛИ ]

Фото: соцсети

Только стали забывать о кризисе 2014 года, как нагрянул новый: рубль снова совершил улетное падение из-за провалившихся переговоров ОПЕК с Россией о сокращении добычи нефти. Стоимость барреля опустилась ниже $30, доллар подскочил до 75 рублей. Что теперь ждет российскую экономику?

Переговоры изначально не приложились к руке: они начались с того, что глава Минэнерго Александр Новак и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо поприветствовали друг друга не рукопожатием, а ногами. Хотя это было неудивительно – с учетом того, что страны ОПЕК собрались именно по вопросу дополнительного снижения добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки (из которых, по предложению Саудовской Аравии, 1 миллион должен был прийтись на страны ОПЕК, а еще 500 тысяч – на Россию) для поддержки котировок в условиях эпидемии коронавируса.

Говоря простым языком, Россия должна была бы уступить свою долю рынка союзнику Саудовской Аравии – США (а точнее, Южному Техасу, Южной Дакоте и Монтане). По версии RT, Вашингтон намерен вытеснить Россию c нефтегазового рынка и потом управлять ценами на нефть, «комбинируя» это с силовыми операциями против Ирана и Венесуэлы.

Против сокращения добычи выступал прозванный «Новой газетой» героем дна Игорь Сечин. Если правительство Медведева сдерживало главу «Роснефти», то у нового премьера Михаила Мишустина очень хорошие отношения с Сечиным, который отныне определяет нефтяную политику страны и делает самые оригинальные подарки на 8 Марта не только женщинам, но и вообще всем россиянам.

Сечин – давний враг ОПЕК, который год назад и вовсе предлагал Путину выйти из организации, считая, что падение цены на российскую нефть разорит американских производителей сланцевой нефти. Что ж, мечты Сечина осуществились: Россия в пятницу хлопнула венской дверью, отказавшись и от новой сделки, и от уже действующего соглашения о сокращении добычи на 1,7 миллионов долларов.

9 марта, после красивого отказа, цены на нефть упали на 30%. Вслед за этим курс рубля снизился до 72,99 к доллару и до 82,7 к евро. Однако уже сегодня к утру курс стабилизировался до 72,02 и 81,8 к доллару и евро соответственно. "Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле. Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ", - говорится в заявлении ЦБ.

В случае, если базовая цена в 43,4 доллара за баррель понижается, эта разница финансируется за счет ФНБ. Поэтому угрозы для бюджетной стабильности нет, однако же последствия для экономики в целом будут негативными.

Тем временем Россия продолжает переговоры. И уже не только с ОПЕК. ТАСС сообщает, что 12 марта глава Минэнерго проведет встречу с представителями нефтяных компаний, на которой будут обсуждаться планы по добыче нефти. Так Александр Новак выражает свои намерения: "Мы считаем, что в этих условиях это не самый лучший вариант [наращивание добычи нефти], было бы правильно сохранять уровни добычи на тех уровнях, что были достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативой выходили, но, к сожалению, наши партнеры [ОПЕК] с нашим предложением не согласились".

Ну а пока в ЦБ и Минэрго решается судьба российской национальной валюты, в сети появляются очень веселые мемы. Наслаждайтесь!

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