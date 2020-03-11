Эксперт: По решению о скифском золоте градус непредсказуемости в международных спорах повышается

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11 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Юрист Александр МОЛОХОВ уверен, что начавшийся год непредсказуем и крымчанам нужно быть готовым к любым неожиданностям.

Комментируя международные события последних дней, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Крыма при президенте РФ Александр МОЛОХОВ сказал: «Война всех против всех наступила». По его мнению, «градус непредсказуемости и политизированности в международных спорах повышается».

«Мы с тревогой ожидаем дальнейших событий. В этом году много будет судебных тяжб международных, касающихся Крыма. С тревогой ожидаем решение по скифскому золоту», - сказал он и подвел итог, что «нужно быть готовым к любым неожиданностям».

Напомним, что коллекция «Скифское золото» в феврале 2014 года была вывезена в Нидерланды на выставку «Крым – золотой остров в Черном море». После событий «Крымской весны» право на коллекцию предъявили Украина и Россия. Планировалось, что в 2020 году судьба сокровищ будет решена и они будут возвращены владельцу, которого признает Апелляционный суд Амстердама.