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Орнитологи просят не трогать совят-пуховичков в столичных парках

, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Орнитологи просят не трогать совят-пуховичков в столичных парках
фото: pixabey

Специалисты призвали жителей столичного региона не трогать совят-пуховичков в парках и скверах. По их словам, птенцы еще не умеют летать, однако очень любят прогулки.

«У сов уже вывелись птенцы, и здесь очень важно донести до людей информацию — если вдруг вы увидели в парке или сквере совенка-пуховичка, и если ему не угрожает опасность, то трогать его не надо. Потому что совята — большие путешественники, и даже не умея летать, будучи еще в пуху, они умудряются прогуливаться по территории», -подчеркнул орнитолог Вадим Мишин. 

Специалист отметил, что сейчас особенно бдительными следует быть владельцам собак. Во время прогулки животных лучше держать на поводке, так как совята абсолютно беззащитны перед собаками.

 

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