Питание в Великий пост

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Великий пост – самый долгий и строгий из всех православных постов. До самой Пасхи держащим пост рекомендуется соблюдать план питания в течение всех 48 дней.

Светлое Христово Воскресенье – это праздник весны, добра и возрождения всего живого. Для всех христиан это один из величайших религиозных праздников. Это день радости и надежды на будущее. Каждый из Библии знает, что было перед этим праздником. Поэтому ему предшествуют несколько недель строгого воздержания и осмысления.

В духовном смысле суть поста – это обновление путем старательного очищения собственной души. В этот период нельзя допускать негативные мысли и плохо о ком-то отзываться. Злость и гнев воспрепятствуют очищению души и тела. Так верующие подготавливают себя к Пасхе.В этот период все молитвы обращены к Богу. Все приходят к покаянию и смирению.

Верующие в дни Поста должны справляться со своими эмоциями и желаниями. Стараются принимать все как должное и во многом отказывают себе. В этот период меняются ценности и принципы, по которым живет человек. Пост является подвижным. Его даты начала и окончания меняются каждый год. В 2020 году пост начался 2 марта, а закончится 18 апреля.

Великий пост начинается за семь недель до Пасхи. Состоит из Четыредесятницы — 40 дней и Страстной седмицы — недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Спасителя, а Страстная седмица — в память последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. Общее продолжение Великого поста вместе со Страстной седмицей — 48 дней.

По церковному уставу в первую и последнюю (Страстную седмицу) недели — особо строгий пост. Полностью запрещаются продукты животного происхождения. В будние дни едят один раз в день, вечером. По субботам и воскресеньям два раза — в обед и вечером. По понедельникам, средам и пятницам— холодная пища без масла. Во вторник и четверг — горячая пища без масла. По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и по желанию немного виноградного вина (кроме субботы Страстной седмицы. В великую субботу многие верующие также не едят до наступления Пасхи.

Строго следовать церковному уставу обязаны лишь священнослужители, монахи и послушники. Просто верующим людям, работающим каждый день, в плотном графике, достаточно просто следить за тем, что едят. Что можно постящимся?! Приветствуются овощи и фрукты как в свежем, сушеном, моченом, вяленом, квашеном, консервированном, так и в отварном и тушеном виде.

Также, можно употреблять в пищу крупы. Каши на воде, без добавления молока и сливочного масла. Грибы, орехи, сухофрукты, морковь, бананы, ягоды уместны для улучшения вкуса каши.

Хлебобулочные изделия устраняют потребность организма в углеводах. При отсутствии белковой пищи животного происхождения хлеб способен надолго насытить человека.

Пост - не диета. Если не можете жить без мяса - ешьте. Не можете жить без молока – пейте его. Цель Великого Поста - не в запрете на творог или колбасу, а в покаянии. В этот период надо помогать людям. Избегайте конфликтов, ссор с сотрудниками по работе и своими близкими. Работайте над собой, будьте честны. Избавьтесь от зависти и злости.



Что касается супружеской близости, то здесь ответственность лежит только на супругах. Если оба соблюдают пост, то они ограничивают себя и в интиме. Если соблюдает пост только один из супругов, а второй о посте даже не думает и требует от постящегося исполнения супружеского долга, то этот долг нужно исполнять. Как сказал апостол Павел: «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Цель Поста - не разрушить мир в семье, а укрепить его.