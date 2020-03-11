«Краснодар Водоканал» приступил к замене сетей водоотведения на улице Толбухина

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11 марта 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации производственной программы «Краснодар Водоканал» приступил к работам по замене участка сетей водоотведения в районе улицы Толбухина. Мероприятия плановые и направлены на улучшение качества услуг для краснодарцев.

Специалисты проведут прокладку трубопровода диаметром 300 мм протяженностью 190 метров. Вместо изношенных канализационных труб, пролегающих на глубине 3 метра и эксплуатируемых более 50 лет, будут проложены новые пластиковые сети.

«Эти сети обеспечивают прием стоков от нескольких многоэтажных домов и трех кварталов частного сектора, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В целях минимизации помех для пешеходов и транспорта, работы будут проводиться методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего осуществить замену трубопроводов без разрытия обширных траншей и ущерба для городского ландшафта».

Для удобств жителей мероприятия будут проведены без отключения от услуг водоотведения. Работы планируется завершить в течение двух недель.