Ничего святого: в старой Риге совершено нападение на главу Римско-Католической Церкви

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11 марта 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич, фото соцсети

На главу Римско-Католической Церкви Латвии архиепископа-митрополита Збигнева Станкевича напал агрессивный человек. Это произошло после службы в соборе Святого Екаба.

Как рассказал глава Римско-Католической церкви, он понял, что мужчина находится в возбужденном эмоциональном состоянии, и решил, что не стоит с ним вступать в диалог. Но человек не унимался: стал кричать, показывать неприличные жесты, а затем пошел за архиепископом и попытался его ударить ногой, но попал в секретаря митрополита.

Збигнев Станкевич оказался человеком не робкого десятка. Архиепископ когда-то занимался восточными единоборствами, и сумел справиться с хулиганом: задержал его и сдал полиции. Митрополит и секретарь пострадали.

Что послужило причиной такого неадекватного поведения мужчины?

Как рассказал митрополит латвийским СМИ, нападавший присутствовал на службе и все время мешал прихожанам. Пастырь сделал замечание. Хулиган успокоился, но, видимо, затаил обиду.

Агрессивный мужчина оштрафован полицией на 200 евро. За нанесение побоев хулигану, скорее всего, придется нести уголовную ответственность. Это станет известно после проведения медицинской экспертизы, которую назначили митрополиту.

Ничего святого!