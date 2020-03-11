Перевыборы в Риге:

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Рижская Дума, фото: соцсети

25 апреля Рига должна «пережить» выборы в Рижскую думу. Практически все партии, которые примут участие «в борьбе», на сегодняшний день, занимаются повседневными делами. Предвыборная гонка еще не наступила. Рижане замерли в ожидании: кто станет лидером? Пока горожане ждут – самая скандальная «русскоязычная» партия расхваливает себя.

Право слово, бесстыдство – второе счастье! И сколько бы рижане не «удивлялись» такому поведению, пожалуй, самой скандальной и не очень чистоплотной партии – «Согласие», тем хоть трава не расти. Хвалят себя с утра до ночи.

Латвия сегодня напугана коронавирусом. Есть больные. 160 человек на карантине. Как выжить? Как не заболеть? На фоне коронавируса партия «Согласия» решила себя разрекламировать! Понятное дело, только они знают, как выжить и как бороться с вирусом! Ничего святого!

При чем тут вирус и латвийская партия «Согласие», спросите вы? А тема-то «благодатная». Как же не поругать правительство Латвии по поводу несостоятельности в период страшного недуга! Как же, в очередной раз, не сказать народу: «Верьте нам! Мы кристально честны!»

Право слово, бесстыдство раздражает. Более того, наглость отталкивает людей. Особенно, когда затрагивают темы болезни, религии.

Очередной «опус» от члена партии «Согласие» г-на А. Козлова: «По сути дела, человек, который желает провериться на коронавирус, фактически, будет оштрафован на 80 евро (я имею в виду плату за тест). Благодаря этому решению, у нас будет выявлено небольшое количество больных с одной стороны, а с другой – все они будут людьми состоятельными, которые могут себе позволить путешествовать, ну, или потратить 80 евро».

Еще один член «Согласия» г-н Каменецкий «пошел дальше»: «В случае с коронавирусом, в условиях угрозы эпидемии, от которой трясется весь мир, телодвижения наших «правящих» политиков в Сейме и правительстве приобретают совсем уже интересную особенность. Помните, как они, цинично нарушив закон, год назад не выполнили обязательств по повышению оплаты труда медикам? Наступает время очередного шквала циничного вранья: в очередной раз будут рассказывать избирателям, какая чудесная жизнь их ожидает, если они проголосуют за них!»

«Аргументы Недели» обратились к экспертному источнику в Латвии, чтобы прояснить ситуацию.

«Партия «Согласие» идет по обычному пути! «Хоть плюй в глаза – и то Божья роса». Вот и тут так. Видимо, члены партии считают, что народ, простите, глуп! Уверен, что им дело нет до больных коронавирусрм. Хорошо! Не нравится, что тест на вирус стоит 80 евро? Так помоги малоимущим людям сдать его! Оплати расходы. Позвольте, но партия «Согласие» - партия предпринимателей. И деньги есть. Зачем в пустую говорить? Помоги людям. Я думаю, что г-н Каменецкий не обеднеет! Он может не с шиком отмечать свои дни рождения (кстати, за казенный счет), а оплатить анализ. Люди скажут спасибо. Меня всегда веселит такой факт: партия «Согласие» всегда «в команде» дает интервью. Открываю газету недавно и вижу, что интервью дает «троица» партии «Согласие»! Ушаков, Каменецкий, Козлов. И у каждого своя роль. Помните сказку про «репку»? Кошка за жучку, дедка за репку? Они только в согласии с самими собой. А теперь разберемся. Насколько я знаю, дочь г-на Михаила Каменецкого «служит» помощником у Нила Ушакова в Брюсселе. Хорошо пристроил свое чадо. Что касается г-на Козлова, то тут «ванька-встанька»: когда-то этот журналист «служил» у Жданок, а потом его «пригласил» к себе Ушаков. Но, г-н Козлов не просто перешел в «Согласие», а написал низенький пасквиль (книжечку) о некоторых нюансах партии Жданок. Я думаю, что это было определенным условием перехода из одной партии в другую. Вот и судите о порядочности. Что касается коронавируса, то это очередная тема пиара «Согласие». Они кто? Врачи? Следует послушать инфекционистов. Больше пользы будет. Не очень солидно ведут себя!»

А что думают потенциальные избиратели?

Приведу один комментарий. Кстати, мне он нравится больше всех!

Ник «ироничный»: «Помню, прочитал интервью с г-ном Урбановичем из партии «Согласие». То интервью, где он сравнивает себя с Иисусом. Это что-то! Даже меня, убежденного безбожника, это позабавило! Кстати, у Иисуса было не 12, а 13 апостолов! Один из них – Иуда! Что-то мне сдается, что в «Согласии», каждый второй – тринадцатый! Да и не было у Иисуса, судя по иконам, такой ряхи, приобретенной на комсомольской и партийной работе…»

Да уж… Сплошь Иисусы и апостолы! Прости меня, Господи! Обидно за тебя!