В Москве выявлено около тысячи контактировавших с больными коронавирусом

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11 марта 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около тысячи человек, которые контактировали с заболевшими новым коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением в столице. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг - друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение - часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», - сказала Ракова.

Она также отметила, что после подтверждения диагноза заболевшего пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляется адресная SMS-рассылка. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.

«Эти меры позволяют успешно дистанцировать людей от посещения работы или учебы и сдерживать распространение инфекции», - добавила вице-мэр.

К настоящему моменту в Москве зафиксировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 7 марта один из пациентов был выписан из больницы после полного выздоровления, остальные проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях города.