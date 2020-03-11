Цветок мужегон: народные приметы и поверья

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11 марта 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Цветок мужегон, фото: соцсети

Много кто любит украшать свой дом комнатными растениями. Живые растения обладают особой энергетикой, которая воздействует на людей. Не всем известен этот факт и очень зря.

Есть поверье, что цветок мужегон оказывает отрицательное влияние на женское счастье. Чаще всего, там, где цветок обитает, случаются скандалы. В состоявшейся семье может случиться разлад и мужчина больше не сможет жить дома. Что касается одиноких дам, то стоит избавиться от всех видов “Мужегона”. Иначе не видать замужества. Такие растения создают неблагоприятные условия, которые сильная половина человечества не в силах вынести.

Следует отметить, что есть две категории растений

Первые – это те, которые выживают мужчин из собственного дома и доводят их до сумасшествия (плющ, аглонема, сцинапсус). Ко второму виду относятся растения, препятствующие обретению семейного счастья (рябина, лиана, папоротник и фикус).

Как гласит народная примета “Чем длиннее стебель, тем дальше муж”. Ученые также утверждают, что эти цветы действительно негативно действуют на людей. Стебли выделяют ядовитые пары и поглощают кислород из воздуха.

Рассмотрим подробнее о некоторых волшебных растениях

Диффенбахия - красивое ядовитое растение. Она причина головной боли и постоянной сонливости. У мужчин диффенбахия вызывает стресс и как следствие – снижение половой активности. По законам Фен-Шуй не стоит держать дома опасный цветок, так как он вызывает импотенцию и не позволяет молодым парам стать родителями.

Плющ. Все больше узнавая о народных пословицах, становится ясно, что больше всего мужья остерегаются плющей. Восковой плющ буквально сживает главу семейства на тот свет. Известно, чем длиннее стебли растения, тем быстрее сбежит мужчина. А чем темнее листья, тем больше опасности те таят в себе.

Рябина. Ей так же не повезло. В народе ее прозвали “Вдовьим деревом”. С давних времен была традиция высаживать рябину или калину на могилах умерших в молодом возрасте мужчин. Согласно украинским приметам, большую опасность представляет все-таки калина, а не рябина.

Сциндапсус или золотистая лиана. Его просто называют цветок-мужегон. Он вытягивает все силы из мужчин и вызывает агрессию к своей второй половинке. Стебель сциндапсуса вырастает до 5 метров, а его сердцевидные листья растут не по парам, а в одиночку. Это и вызвало у народа настороженность к вроде безобидной на взгляд лиане. Конечно, мужчинам не нравится этот цветок, но в женских коллективах он особенно популярен.

Гибискус. Кустарник из семейства мальвовых может достигать 3 метра в высоту. Благодаря своему росту, он прекрасно очищает воздух в помещении. Не все так идеально, как хотелось бы. На Востоке люди верят, что гибискус (китайская роза) работает энергетическим вампиром и провоцирует ссоры и конфликты в доме. И в результате, муж может уйти из дома.

Раньше считалось, что незамужним дамам цветок добавляет привлекательности, притягивая мужские взгляды. Однако это не так. Цветок будет отталкивать мужчину, забирая его силу. В итоге девушка остается одна.

В спальне цветок-мужегон нельзя держать. Так как у мужчины пропадает желание ночевать в спальне и в принципе находиться дома.