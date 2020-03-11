Почему лишние деньги от государства лучше не получать

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

По действующим сегодня нормам подвергаться судебному преследованию в том случае, если выплата в увеличенном размере была предоставлена по ошибке чиновников, граждане не должны. Ответственности за невнимательность сотрудников ведомств они не несут. Именно к такому выводу пришёл Конституционный суд РФ в феврале 2018 года, рассматривая дело пенсионерки из Вологды.



Тем не менее бывают ситуации, когда возвращать переплату граждане обязаны – а точнее, обязаны изначально её не допускать. Речь идёт в первую очередь о случаях, когда получатели социальных выплат не сообщают в ведомства о том, что право на ту или иную выплату у них прекратилось. Важно помнить, что некоторые выплаты, помимо стандартных пенсий по старости, предоставляются только при наличии определённых условий, в отношении которых ПФР не следит за прекращением права на их получение. К таким выплатам относятся, например, компенсации по уходу за инвалидами и престарелыми, социальные пенсии для граждан с недостаточным трудовым стажем, доплата до прожиточного минимума к пенсии по потере кормильца.



В частности, данные выплаты предоставляются только неработающим гражданам. Утрата или изменение этих условий, прежде всего устройство на официальную работу, автоматически влечёт за собой утрату права на выплаты. Всё, что было начислено после наступления новых обстоятельств, Пенсионный фонд вправе счесть излишне выплаченным и впоследствии взыскать. Самое главное заключается в том, что сообщать о произошедших переменах обязан сам получатель.



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