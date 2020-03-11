Мусор накрывает даже священные места. Куда его вывозить?

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Не прошло и пяти дней после последнего путинского высказывания насчёт мусора, как администрация Петербурга поделилась идеей построить полигон ТБО с мусороперерабатывающим комплексом мощностью 2 млн кубометров на землях лесного фонда на Синявинских высотах. Для жителей Петербурга это место священно: здесь шли самые ожесточённые бои во время войны. Дорога жизни, Невский пятачок – это всё рядом, а на кону стояла 60-километровая дыра в кольце блокады, благодаря которой город хоть как-то снабжался. Синявинские высоты стратегически властвовали над местностью и солдат в боях за них не жалели. В окрестных лесах до сих пор не просто находят останки – поисковики говорят, что кое-где бойцы лежали слоями.



Проект мусорного полигона в районе деревни Молодцово уже «проявлялся» в 2009 г. и предсказуемо вызвал социальный протест. В районе Синявино одних садоводческих участков 16 тысяч. А речка Чёрная понесёт отходы в Неву. Прошло больше 10 лет – и Смольный пошёл на новый круг: зря, что ли, тогда вырубили лес и подвели дороги для самосвалов? В новогодние праздники комитет по благоустройству тихонечко опубликовал для общественного обсуждения проект территориальной схемы по обращению с отходами – вдруг никто не заметит, что на Синявинских высотах снова планируется полигон ТБО. Главное – организовать новую свалку и начать получать щедрое бюджетное финансирование за вывоз мусора. А дальше – как кривая вывезет.



Конечно, мусорная тема не такая простая и очевидная. Россия производит 70 млн тонн мусора в год, и его надо куда-то вывозить. В марте 2018 г. протестные акции прокатились по всему Подмосковью: Клин, Балашиха, Троицк, Коломна, Сергиев Посад, Наро-Фоминск. Самый грозный митинг собрался в Волоколамске. И это похоже на тупик. Дальше Шиеса мусор вывозить? Но везде живут люди, никому не понравится, что их дом превращают в помойку.



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