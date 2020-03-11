Южноуральцы вступают в ряды волонтеров Конституции

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На сегодняшний день 200 южноуральцев захотели стать волонтерами Конституции. Всего в Челябинской области планируется набрать до 1,5 тысяч волонтеров.

Волонтером смогут стать студенты старше 18 лет, взрослые, а также «серебряные» добровольцы. Для этого необходимо подать заявку до 16 марта на сайте волонтерыконституции.рф.

Для подготовки активистов создан штаб общественного корпуса «Волонтеры Конституции» – он работает на базе Молодежного ресурсного центра. Участников будут обучать через интернет, а также проинструктируют при личной встрече.

Чтобы рассказать южноуральцам о голосовании по поправкам в Конституцию, в регионе будет открыто 30 информационных точек в местах с большой проходимостью. Напомним, день голосования назначен на 22 апреля.

Волонтеров будет легко узнать по фирменной одежде. Ее дизайн сейчас разрабатывает специальная фирма. О том, какие возможности ждут волонтеров Конституции можно узнать на сайте волонтерыконституции.рф.