Чистая победа – грязные игры

Аргументы Недели → Общество

11 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Один из рынков Кореновска стал предметом спора, которого ни по логике, ни по закону быть не должно. Результат: десятки предпринимателей могут лишиться работы.

Система электронных торгов, применяемая практически во всех сферах экономики, призвана свести к нулю всякие проявления коррупции, злоупотребления и банальные, но дорогостоящие ошибки. Однако честная победа в онлайн-борьбе, как показывает практика, вовсе не является гарантией того, что арендатор, инвестор или предприниматель получат заслуженное. Оказывается, результаты открытых аукционов легко оспариваются. Об одном из таких, к сожалению, типичных, примеров и пойдет речь.

Обжалованию подлежит

В конце августа прошлого года администрация Кореновского городского поселения проводила аукцион на право заключения договора аренды земельных участков. Среди прочих был лот под номером 6 – это рынок на улице Мироненко в районном центре. Его площадь 1442 квадратных метра и разрешенное использование земельного участка под ним – «размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар)».

Место перспективное, и, естественно, оно вызвало определенный интерес в деловых кругах. В ходе борьбы ставки повышались, в конце осталось лишь два участника – АО «Экспо-центр» и ИП Чурилин Р.С. Победителем стал Роман Чурилин, предложивший в итоге арендную плату, которая в четыре раза превысила первоначальную цену.

– На рынок по улице Мироненко у меня уже был готов бизнес-план, ведь договор аренды заключается на пять лет и за это время можно многое успеть сделать: провести реконструкцию, благоустройство самого рынка и прилегающей территории и так далее. То есть я изначально был готов к инвестициям, но сейчас не знаю, что и делать. Результаты торгов отменили, на мой взгляд, по совершенно незаконной схеме. Предприниматели, которые работают на рынке, тоже нервничают, потому как в создавшейся ситуации их деятельность фактически парализована. Если это называется политикой наибольшего инвестиционного благоприятствования, то я вообще ничего не понимаю, – комментирует Роман Чурилин. – Муниципальная власть вроде бы должна нам помогать, ведь мы платим без малого полтора миллиона рублей в год за аренду, ведем прозрачную налоговую отчетность, работаем на важном социальном объекте, но истинное отношение, как говорится, на лицо. Например, в октябре прошлого года я подал документы в администрацию Кореновска об организации ярмарок и получил отказ. Его мотивировка не лезет ни в какие правовые ворота – ссылаются на непредоставление документов, которые вообще не предусмотрены процедурой. Сейчас этим фактом занимаются компетентные органы. А в конце ноября прошлого года в суд обратился некий гражданин Гольцов с требованием признать результаты торгов недействительными и выиграл дело. Сейчас в судах разных инстанций рассматривается сразу несколько дел, касающихся земельного участка под рынком, и сколько это продлится, сказать невозможно. Наверняка известно только одно: пока ситуация не прояснится, рынок, на котором работают десятки предпринимателей и где закупают товары тысячи кореновцев, парализован. На мой взгляд, все это – хорошо спланированная акция по незаконному захвату собственности.

Беспорядок действий

Для того чтобы увидеть ситуацию целиком, необходимо изучить все аспекты этого дела. Итак, 19 февраля Кореновский районный суд Краснодарского края признал торги по участку на улице Мироненко незаконными, удовлетворив иск гражданина Гольцова.

Согласно решению суда, за несколько дней до организации аукциона в администрацию города было подано заявление истца о предоставлении в аренду части вышеуказанного земельного участка, основанное на том, что между Гольцовым и АО «Экспо-Центр» 15.08.2019 г. был заключен договор купли-продажи движимых объектов – навеса и металлического торгового стола. Обратим внимание на дату сделки – за две недели до торгов.

Как установил суд, это заявление было зарегистрировано, но не рассмотрено администрацией. Тем не менее претензия на участок якобы имелась на момент организации торгов, а следовательно, это является нарушением действующего законодательства и аукцион незаконен. Формально верно. Но как в таком случае быть с участниками аукциона? А вернее – с победителем. Он в чем виноват? И мы можем только предполагать, как бы развивались события, если бы победу в аукционе одержал не ИП Чурилин, а его ближайший соперник. Пошло бы заявление от гражданина Гольцова в суд или нет?

Наш журналист лично присутствовал на этом заседании и видел, как развивались события. Иск был предъявлен администрации Кореновска, а Роман Чурилин был признан третьей стороной. Так вот, на вопрос судьи о заявлении гражданина Гольцова в муниципалитет представитель городской власти ответил вынужденным отказом, так как, по его словам, оно было зарегистрировано, но как-то затерялось и найти его нельзя, потому что специалист, принявший его, больше не работает.

На второй вопрос о том, получил бы истец в случае рассмотрения его заявки право аренды на землю, ответ был отрицательный. То есть, по сути, это заявление изначально не подлежало удовлетворению, а значит, и землю истец не получил бы иначе, как участвуя в торгах и выиграв.

Тем не менее, формальность соблюдена – нарушение было и торги отменены. Сейчас готовится апелляционная жалоба на это решение. Однако это далеко не все. КОМЕНТАРИЙ НАШЕГО ЮРИСТА

То ли было, то ли нет

В Советском районном суде города Краснодара сейчас находится иск Романа Чурилина о признании сделки между АО «Экспо-центр» и Гольцовым Н.В. недействительной, так как, по мнению истца, есть признаки мнимости. Они таковы.

Из искового заявления Р. Чурилина: «По договору купли-продажи от 15.08.2019 г. продано движимое имущество, прочно с землей не связанное. Факт нахождения данного имущества именно в границах земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601030:1674 ничем не подтверждается. Пункт 6.3 договора гласит, что в случае расторжения договора по любому основанию стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по договору до момента расторжения. Данный пункт фактически исключает любую ответственность сторон договора за неисполнение его условий. Ответчик АО «Экспо-Центр» являлся участником торгов по лоту № 6 на земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601030:1674, но не выиграл торги по причине предложения более низкой цены, предложение АО «Экспо-Центр» является предпоследним. По сведениям, имеющимся в распоряжении истца, ответчик Гольцов Н.И. в 2019 году являлся работником АО «Экспо-Центр». Доказательства фактической передачи имущества отсутствуют. Доказательства оплаты проданного имущества отсутствуют. Намерений по исполнению данной сделки у сторон не имелось».

Конечно, разбираться с доводами истца предстоит суду, и мы никоим образом не берем на себя его функции. Однако хронология событий, связанных с торгами по рынку на Мироненко, заставляет насторожиться. Уж слишком много роковых совпадений. Буквально за пару недель до аукциона осуществляется продажа имущества – стола и навеса. В администрацию Кореновска идет заявление о предоставлении в аренду земли под рынок. А исполнительный орган регистрирует заявление и теряет его, но продолжает работать над организацией аукциона. Прямо детективная история, и мы обязательно узнаем, чем дело кончится.

Никому не хорошо

Печально, что эта история негативно отражается почти на всех ее участниках. Роман Чурилин застрял в судах, и дело стало. Предприниматели на рынке не знают, что будет завтра, а это для бизнеса самое страшное. Администрация города с невнятной позицией представителя в суде выглядит довольно странно. Если же идти дальше, то и государственные интересы очень сильно страдают. Репутационные потери очевидны: мало какой инвестор согласится вкладывать свои деньги в территорию, где даже электронные торги оспариваются на раз-два. Да и по казне удар предсказуем. Рынок еле дышит – налоги едва сочатся. Если же аукцион окончательно признают незаконным в судах высших инстанций, администрации Кореновска стоит готовиться к тратам, ведь должен же будет кто-то возместить потери предпринимателю, который хотел работать на благо города, но ему не дали. Инвестиционный климат как он есть!

От редакции: мы продолжаем следить за ситуацией