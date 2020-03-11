Туроператоры сообщили о росте цены авиабилетов

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11 марта 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

фото: pixabay.com

Турператоры сообщили о грядущем резком росте с 12 марта цен на авиабилеты. На сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) предупредили, с 12 марта авиабилеты на международные рейсы могут подорожать более чем на 10 процентов.

АТОР поясняет, что Международная ассоциация гражданской авиации (IATA) продлила действие курса валют предыдущей недели до 11 марта 2020 года. Эксперты считают, что сегодня - самое удачное время для покупки авиабилетов за границу. Пока билеты еще можно приобрести по прежнему курсу.

С 12 марта по 17 марта 2020 г. внутренний курс евро IATA составит 82 рубля. Курс доллара у IATA составит 72,5 рубля. Таким образом, авиабилеты по долларовым направлениям подорожают с четверга, 12 марта, на 9,02%. Билеты по направлениям в Европе станут дороже на 11,56%. Туроператоры отмечают, что несмотря на распространение коронавируса и возможный финансовый кризис, россияне продолжают покупать авиабилеты.

В компании Biletix подсчитали, что даже с учётом предстоящего скачка цен на авиабилеты за границу, стоимость перелётов за границу будет ниже, чем в прошлом году. В Biletix зафиксировали переориентацию туристов на Кипр (в период 2-8 марта объем бронирований билетов из Москвы в Ларнаку выросла на 333% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), ОАЭ (Дубай, плюс 65,2%), Турцию (Стамбул, плюс 51,2%), Грецию (Афины, плюс 20%).