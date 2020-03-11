Экстренное предупреждение объявили в Сочи

В среду, 11 марта, власти Сочи распространили экстренное предупреждение. Согласно последней информации, сегодня в городе ожидаются сильнейшие порывы ветра, которые могут быть опасными для людей.

Ранее в Сочи установилась солнечная и жарка погода, столбики термометров в дневное время показывают до плюс 24 градусов, а ночью – до 20 градусов.

Подчеркивается, что на протяжении ближайших суток на территории курорта существенно усилится ветер, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, вследствие чего возрастет риск возникновения природных пожаров. Граждан призывают быть внимательными и осторожными.