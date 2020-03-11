Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Экстренное предупреждение объявили в Сочи

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Экстренное предупреждение объявили в Сочи
Сочи, pixabay.com
В среду, 11 марта, власти Сочи распространили экстренное предупреждение. Согласно последней информации, сегодня в городе ожидаются сильнейшие порывы ветра, которые могут быть опасными для людей.
 
Ранее в Сочи установилась солнечная и жарка погода, столбики термометров в дневное время показывают до плюс 24 градусов, а ночью – до 20 градусов.
 
Подчеркивается, что на протяжении ближайших суток на территории курорта существенно усилится ветер, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду, вследствие чего возрастет риск возникновения природных пожаров. Граждан призывают быть внимательными и осторожными.
ЕТ

Политика

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

Если окунуться в старину, то можно отметить, что русско-турецкие отношения всегда были полны сложностей и конфликтов. Глобальное противостояние между Россией и Турцией началось ещё во времена Османской империи и её расширения. А само расширение Империи Османов случилось на рубеже XV-XVI веков. В 1453 году был захвачен и разрушен Константинополь, столица Восточной Римской империи.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью