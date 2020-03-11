Южноуральцев предупредили о раздельном сборе мусора

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11 марта 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

В Челябинской области переходят на раздельный сбор мусора. Пилотными городами в этом направлении стали Копейск и Южноуральск.

В регионе принят закон, который определяет необходимость раздельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены специальные контейнеры. Между прочим, что это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов.

По словам губернатора Алексея Текслера, улучшение экологической обстановки является многофакторным процессом. Сейчас, например, действуют четырехсторонние соглашения о снижении выбросов с промышленными предприятиями, разрабатывается областной экологический стандарт.

Благодаря экспериментальным площадкам, которые открыты в пилотных городах, можно будет определить затраты, систему логистики, механизмы стимулирования и прочее. На местах сбора будут установлены контейнеры двух цветов: красные предназначены для неорганических отходов, а зеленные – для смешанных. Доставлять отходы на сортировку будет региональный оператор, затем часть вторсырья направят на переработку.

Отметим, что Копейск уже полностью укомплектован новыми контейнерами, и там организован раздельный вывоз отходов. Южноуральск пока имеет около 70 процентов от необходимого количества контейнеров. В прошлом году на выделенные из областного бюджета средства муниципалитет закупил 417 евроконтейнеров разных цветовых решений.