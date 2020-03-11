На Южном Урале обманутым дольщикам окажут помощь

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11 марта 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Областной фонд прав участников долевого строительства в ближайшие два года получит более одного миллиарда рублей. Благодаря поступлению денежных средств удастся решить проблемы дольщиков.

- Мы прошли ту часть пути, которая предписана нормативно-правовыми актами: создали соответствующий фонд, выделили средства, подали необходимые заявки. Ждем решений, для того чтобы более активно начать заходить на стройку или выплачивать компенсации нашим дольщикам. Благодаря этой встрече мы этот процесс можем ускорить, – рассказал Алексей Текслер на встрече с гендиректором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

По словам губернатора, за последнее время в области введено в эксплуатацию семь проблемных домов, а также сдано еще четыре потенциально проблемных многоэтажки. В результате квартиры появились у 1220 пострадавших дольщиков.

Также на встрече обсуждалась возможность участия банка «ДОМ.РФ» в кредитовании на особых условиях застройщиков, которые возводят объекты в рамках государственных программ и реализуют проекты комплексной застройки и арендного жилья. Отдельно стороны затронули вопросы ипотечного кредитования. Губернатор считает, что у банка есть потенциал для участия в региональных программах поддержки молодых семей и ученых. Алексей Текслер и Виталий Мутко договорились организовать обучение на базе «ДОМ.РФ» местных архитекторов и специалистов, занимающихся развитием городской среды.

На встрече были отмечены успехи региона в переходе на проектное финансирование. С использование эскроу-счетов возводится 65% жилья.

Между прочим, на территории Челябинской области Дом.РФ вовлек в оборот неиспользуемые федеральные земли. Благодаря этому в регионе введено более 1 млн кв.м жилья. Еще столько же находится в проектировании.