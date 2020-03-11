На Южном Урале ввели новые правила для строителей

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11 марта 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

В Челябинской области одновременно со строительством жилых комплексов будет развиваться социальная инфраструктура, а также благоустраиваться территории. Такое заявление по итогам визита в микрорайон «Академ Риверсайд» сделал губернатор Алексей Текслер.

По его словам, это традиционная проблема, причем не только для нашего региона.

- С одной стороны опережающими темпами идет строительство жилья, а с другой стороны социальной инфраструктуры просто нет, - констатировал Алексей Текслер. - Здесь, в «Академ Риверсайд», фактически построен город, и до последнего времени не было ни одного детского сада. Не было и нет школы. Это никуда не годится.

Проблема существует не только в «Академ Риверсайд», она также есть в «Парковом» и Чурилово. Для ее решения следует заняться комплексной застройкой: вместе с многоэтажками будут сдавать социальные объекты.

Глава региона заверил, что власти намерены исправить сложившуюся ситуацию. Так, уже в этом году в «Академ Риверсайд» построят еще два детских сада. Позднее планируется строительство четвертого дошкольного учреждения и самой большой школы в УрФО, которая должна быть сдана к 1 сентября 2022 года. А в перспективе в этом районе откроют поликлинику.

- Надо наполнять микрорайон социальной инфраструктурой, чтобы людям было удобно, комфортно, - считает Алексей Текслер. - Это, кстати, не единственное, что нужно делать. Огромное количество жалоб на улицы, тротуары, проезжую часть. Здесь во многом еще видны строительные работы и не хватает простых элементарных условий для того, чтобы люди нормально жили, спокойно ходили, парковали свои машины. Этим тоже нужно заниматься.

Губернатор осмотрел введенный в микрорайоне в начале года детский сад №250. Он рассчитан на 290 мест и уже работает с полной загрузкой. На его строительство было направлено 162 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.