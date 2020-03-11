Историк рассказал, почему челябинцы не любят свой город

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11 марта 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

По мнению историка Гаяза Самигулова, жители столицы Южного Урала недооценивают свой город, потому что плохо знают его историю.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Научка» медиахолдинга «Гранада Пресс». Напомним, «Научка» - это короткие и познавательные видеоролике, в которых ученые и популяризаторы науки рассказывают о новых явлениях, комментируют события и новости.

Гаяз Самигулов приводит в пример жителей Магнитогорска, которые гордятся своим городом. «Население Магнитки, Троицка, Каслей и многих других городов имеет представление о своей более давней истории, - говорит он. - Это объясняется тем, что Челябинск недавно стал городом областным, а был одним из уездных городов, которые вошли в состав Челябинской области».

О том, какие еще черты характера присущи челябинцам, смотрите в новом выпуске «Научки».