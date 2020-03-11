Полный разгром Исламского Государства. Победа века

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

В общей сложности потребовалось 5 полных лет, чтобы победить зловещую машину смерти, угрожающую всему мировому спокойствию. Больше года назад, 23 марта 2019 года Сирия официально объявила о победе над войсковыми формированиями «Исламского Государства» (запрещено на территории России ).

На данный момент эта угроза почти полностью уничтожена. Давно уже не появляются новости о массовых расправах, учиняемых террористами. «Исламское Государство» было обречено ещё со дня зарождения. Группировка возникла из радикалов «Аль-Каиды». Идеологией организации было полное уничтожение так называемых «неверных» по всей планете. Они планировали не только захватить контроль над странами Ближнего Востока, но и вторгнуться в крупные государства. Эту силу сразу же записали в мировую угрозу. Психопатов не поддержали даже радикальные исламисты из «Талибана» (запрещено на территории России), не говоря уже о других агрессивных группировках. Методы ИГ были настолько шокирующими, что даже самые отъявленные преступники считали их слишком чрезмерными по отношению к врагам.

Стоит сказать отдельное спасибо нашей Российской армии и армии Башара Асада, которые доблестно противостояли этой своре маньяков и преступников. Пришлось немало попотеть, чтобы добиться полного разгрома «Исламского государства» на Ближнем Востоке. Правда не стоит считать эту организацию полностью побеждённой. Сейчас они почти полностью лишены территорий. Остаются только локальные группы бандитов, всё ещё продолжающие свои преступные действия. Но тем не менее, они полностью не уничтожены. В январе 2020 года стало известно, что у ИГ появился новый лидер, один из идеологов по имени Аль-Мауля. Что конкретно предпримут группировки разгромленной фракции пока неизвестно. Но аналитики считают, что эта организация уже не сможет больше представлять серьёзной опасности. Времена их расцвета давно пошли. Выражаясь языком старинных русских прозаиков, пора бы этой гидре уже навечно отправиться к Мефистофелю, где ей и место.