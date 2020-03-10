В Аэрофлоте опровергли данные о гибели двух котов и обморожении третьего

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10 марта 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В Аэрофлоте опровергли сообщения о том, что во время перелета из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве погибли два кота, а третий получил обморожение. В авиакомпании заявили, что расследование проводили несколько структур.

«Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания Аэрофлот готова отстаивать позицию в суде», - заявил авиаперевозчик.

В пресс-службе Аэрофлота добавили, что расследованием случившегося занимались органы внутренних дел компании, а также иностранные компетентные органы.