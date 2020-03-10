Латвийский врач: Меры предосторожности надо соблюдать, но паниковать не стоит

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10 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский врач, член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис, фото соцсети

То, что люди в панике от «нашествия» коронавируса – факт. Границы закрываются, рейсы отменяются, врачи предупреждают. И главный вопрос, а можно ли обезопасить себя от столь непонятного, но коварного вируса? Комментирует специально для «Аргументов Недели» латвийский врач, член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис.

«Меры предосторожности, конечно, необходимы, но паниковать не стоит. Зачем себя накручивать? Если человек находился в контакте с больным, то должен соблюдать домашний карантин. Возбудитель инфекции COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем. Но можно и заразится и непрямым путем: человек прикасался к предметам, которые трогал уже инфицированный и не помыл руки. Должна быть гигиена. Человек же не изолирован от общества! Он встречается с людьми, приглашает в гости, общается и при этом знать не может, что, например, пообщался с больным. Что делать? Если есть малейшие подозрения после «гостей», то стоит провести дезинфекцию помещения. Тут подойдет бытовая химия. Все следует тщательно мыть! И руки, и посуду, и квартиру.

Кто подвержен вирусу? Да многие люди. Но в зону риска входят те, кто имеет хронические заболевания. И они в момент вируса обостряются. Например, у человека хронический бронхит или гайморит. Все усугубляется при вирусе. И врачи лечат именно от этого. Самое плохое – осложнения. Вовремя если не принять меры, то возникнет серьезная проблема.

Готова ли Латвия к эпидемии? Не следует паниковать. Я не думаю, что тут будет эпидемия. Но Латвия готова. Если вдруг случится, то из школ сделают больницы, например. В Китае стационары строят, но Латвия строить не будет. Но говорить об этом – глупость. Врачи заинтересованы в том, чтобы люби переболели… Почему? Так вырабатываются антитела и человек не сможет больше заразиться, и не сможет больше распространять вирус.

Помогает ли чеснок и лук? Эти средства всегда были хороши. Они поддерживают иммунитет человека. Я бы не отказывался от них. И витамин «С» тоже хорош. Не паникуйте. Врачи сумеют вылечить».