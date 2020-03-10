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Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин: России необходима сильная власть и сильный президент
Мэр Москвы Сергей Собянин, фото соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что России нужна сильная власть и сильный президент, а выборы президента являются важным фактором стабильности страны. Об этом он написал на своем персональном сайте.

 

«Какие испытания придется пережить в ближайшие годы - одному богу известно. Но очевидно, что будет непросто. При такой нестабильности и при таких рисках, очевидно, необходима сильная власть и в первую очередь, сильная президентская. Президент, которому запрещено избираться на очередной срок, сильной фигурой по определению быть не может. Запрет на выборы действующему президенту является дестабилизирующим фактором и для внутренней, и для внешней политики страны. Всегда был уверен: Россия может быть только сильной страной, слабая Россия перестанет существовать как государство. Поэтому считаю, что возможность для действующего президента пойти на новые выборы - не переназначиться, а пойти на выборы - правильное решение!», - написал Собянин.

Он подчеркнул, что предложенные сегодня, 10 марта, новые поправки в Конституцию РФ, которые дают возможность действующему президенту страны выставить свою кандидатуру на новых выборах, были скорее ожидаемы.

«Во-первых, чисто формально в соответствии с поправками речь идет о президенте, наделенном иными, чем ранее, полномочиями. Во-вторых, это всего лишь поправки, которые предстоит принять тремя четвертями Госдумы и двумя третями Совета Федерации, пройти решение Конституционного суда и, самое главное, по которым предстоит провести всенародное голосование. Единственным источником власти в России является ее народ. В конце концов, люди сами примут решение, и это будет их решение и ничье другое», - отметил мэр.

Он добавил, что население быстро привыкает к спокойной и благополучной жизни. Однако, по словам Сергея Собянина, «мир, в котором мы живем, очень нестабильный и шаткий». «Реальность постоянно испытывает нас на прочность», - заключил мэр.

 

 

ГБ

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