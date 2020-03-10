Чем коронавирус отличается от гриппа?

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10 марта 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Количество заболеваний коронавирусом продолжает увеличиваться, фото: соцсети

Многие думают, что коронавирус COVID-19 – это мутировавшая разновидность гриппа. Но между их возбудителями есть существенные различия как по симптомам, так и опасности воздействия на человеческий организм. «Аргументы недели» исследовали мнение израильского врача Итай Галя и данные Минздрава, чтобы выяснить, что представляет большую опасность для человека: грипп или нашумевший коронавирус?

Коронавирус продолжает стремительно распространяться. Он навёл уже немало шороха, скорректировав не только личные планы людей по всему миру, но и притормозив проведение многих важных экономических, политических и спортивных событий. Многие медики утверждают, что происходящее напоминает эпидемии гриппа, при которых заражаются миллионы человек и тысячи умирают. Но действительно ли эти вирусы похожи и что опаснее – коронавирусная инфекция или грипп?

ВОЗ не случайно проводит сравнение COVID-19 с гриппом. Оба вызывают респираторные заболевания, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия.

Стоит начать с того, что на данный момент о коронавирусе больше неизвестного, чем известного. Сведения о нём носят частичный характер и основаны на исследовании случаев зараженных в Азии, Европе и Америке. По данным на сегодняшний день, число заразившихся новым коронавирусом превысило 113 тыс. человек, умерли более 4 тыс.

Тем не менее известно, что этот вирус более смертоносный, чем вирус гриппа. В провинции Хубэй в Китае, где началась эпидемия, летальность составляет около 2%.

Новые отчеты сообщают, что смертность снижается и достигла 1,4%. Видимо, её показатели будут падать и далее, в силу ранней диагностики и быстрой госпитализации заболевших. По оценкам, процент летальных исходов должен снизиться до показателя менее 1% и стать аналогичным смертности при гриппе.

Какой вирус более заразный?

Коронавирус COVID-19 и вирус гриппа имеют сходную клиническую картину и способ передачи, однако между ними есть отличие – скорость заражения.

Последовательный интервал для коронавируса оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет три дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19. Оба вируса передаются при контакте с заражённым и воздушно-капельным путём.

Однако коронавирус более заразен, чем вирус гриппа. По оценкам, каждый носитель заражает в среднем 2,2 человека. Согласно медицинским прогнозам, уровень заразности будет резко снижаться из-за изоляции больных и вирусоносителей. Практика введения карантина действует во многих странах, причем наиболее жестко она проводится в Израиле. Сейчас там действует обязательная самоизоляция в течение двух недель, для всех прибывающих из Китая, Сингапура, Таиланда, Японии, Гонконга, Макао, Южной Кореи, Италии, Испании, Германии, Франции, Швейцарии и Австрии.

Проблема как с гриппом, так и с коронавирусом в том, что существуют заразные бессимптомные вирусоносители. Никто не знает, какое число заразившихся перенесли болезнь с минимальной симптоматикой или вообще бессимптомно.

COVID-19 и вирусы гриппа вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр заболеваний от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Для коронавируса данные на сегодняшний день предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% – тяжелыми инфекциями, которые требуют кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, при которых необходима искусственная вентиляция лёгких.

Кто принадлежит к группе повышенного риска заражения?

Как и в случае с гриппом, риск заражения коронавирусом повышен у людей старше 65 лет, особенно страдающих иммунодефицитом или хроническими болезнями. По данным Минздрава, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом. Вирус гриппа более опасен для детей, особенно грудных.

На данный момент не известно ни одного случая коронавирусной болезни у детей младше 9 лет.

Какая болезнь протекает тяжелее?

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Против гриппа есть вакцина. Она не исключает заболевания полностью, но снижает число тяжелых осложнений и смертность. Кроме того, есть антивирусные препараты, применяемые при гриппе. При раннем приеме лекарств грипп протекает легче и без летальных исходов.

Против коронавируса нет ни таблетки, ни вакцины. Лечение сводится к изоляции больных, введению жидкостей, приёму антибиотиков против вторичной бактериальной инфекции. При необходимости – назначаются ингаляции и искусственная вентиляция легких.

Есть различия в симптомах: при гриппе возникают лихорадка, мышечные боли, слабость, боль в ушах, в тяжелых случаях – кашель, одышка, сепсис и смерть.

При коронавирусной инфекции индикаторы болезни следующие: лихорадка, боль в горле, кашель и одышка. Некоторые больные жаловались на боли в животе.

Обе эти болезни характеры только для зимы?

Эпидемии гриппа всегда начинаются в холодное время года, обычно в октябре, и достигают пика к февралю. Летом гриппом обычно не болеют.

По поводу коронавируса пока не известно, прекратится ли эпидемия с потеплением погоды.

Сейчас известно о сотни случаев заражения в Австралии, где в данный момент лето. С другой стороны, в жарких странах Африки пока зарегистрированы единичные случаи заражения, выглядящие случайными.

Какие существенные различия между гриппом и коронавирусом?

Коронавирус отличается большей летальностью, но заражение может протекать и бессимптомно, в отличие от гриппа. И против гриппа есть вакцина, в отличие от COVID-19.

По мере развития эпидемии, принимаемые разными странами меры снижают число новых заражений. Сейчас проводится около ста испытаний вакцин и лекарств против коронавируса, некоторые находятся на продвинутой стадии накануне клинических испытаний на людях.

Помните, такие меры общественного здравоохранения, как гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашель в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые могут предупредить инфекцию!