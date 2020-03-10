Первый победитель конкурса «Товарный знак года»

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10 марта 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Представляете, первый конкурс «Товарный знак года» был аж в далёком 2011 году! А обладателем Гран-при стал зрелищный, креативный и самый популярный ночной клуб «Колорадский папа»! У клуба была своя стилистика во всем – от оформления помещений заведения, дресс-кода сотрудников, до неповторимой развлекательной программы, которая притягивала весь ночной город! А помните буфет в стиле «СССР» со строгой буфетчицей на втором этаже – вот это действительно была их фишка!



Даже тот факт, что знак компании был на тот момент еще черно-белый - не помешало ему уверенно вырвать победу!



Благодаря знаменитому красному автобусу «Колорадского папы», у компании «Ярпатентъ», организаторов конкурса, родилась идея «Брендпарада» – приветствие жителей и гостей города автоколонной, что успешно осуществлялась три года. А далее всё стало еще интереснее – «Брендпарад» трансформировался в два разных и самостоятельных мероприятия – «Товарный знак года» и «Брендиада»! Вот такая цепочка знаменательных и интересных фактов!