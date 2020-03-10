Премьер-министр Латвии: Ни у одного из заболевших COVID-19 жителей страны нет тяжелых симптомов

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10 марта 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, globallookpress.com, © Heikki Saukkomaa via www.imago-i

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, после заседания по кризисному управлению заявил, что в Латвии у больных коронавирусом нет тяжелых симптомов.

Г-н Кариньш отметил, что все шесть заразившихся коронавирусом латвийцев недавно приехали из Италии, и по-прежнему не выявлено ни одного случая, когда вирус передавался бы от человека человеку в самой Латвии.

«Введенная в Латвии система по борьбе с распространением вируса работает успешно и пока никаких изменений в нее вноситься не будет. Это индивидуальная ответственность каждого человека – следовать определенным мерам предосторожности», - заявил премьер Латвии.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле пояснила латвийским СМИ, что Италия является примером, как не стоило реагировать на распространение коронавируса.

«Прежде чем принимать политические решения, необходимо выслушать инфекционистов и эпидемиологов. В то же время в некоторых странах политики поддались давлению общества. Не надо было заменять реальный мониторинг на псевдошаги в виде измерения температуры в аэропорту», - отметила г-жа Винкеле.

Министр здравоохранения Латвии подчеркнула, что благодаря измерению температуры итальянцы выловили двух людей с повышенной температурой, которые не были заражены коронавирусом, но потом пропустили первый случай заражения в стране. Г-жа Винкеле отметила, что Латвия – часть ЕС. И одной из основных ценностях ЕС является свобода передвижения. Поэтому страна не может без основания ограничить такое право.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич призывает латвийцев взвесить необходимость, как минимум, в 21 государство.

Г-н Ринкевич указал, что из-за опасности заразиться коронавирусом следует быть осторожными и оценить необходимость поездок в США, Австралию, Австрию, Бахрейн, Бельгию, Египет, Францию, Грецию, Ирак, Исландию, Канаду, Кувейт, Великобританию, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швейцарию, Таиланд, Германию, Швецию.

В настоящее время в Латвии подтверждены шесть случаев заболевания. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.