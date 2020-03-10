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Олег Желтов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

, 18:12 [ «Аргументы Недели», ]

Олег Желтов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»
Генеральный директор Издательского Дома «Аргументы Недели» Олег Желтов, фото АН

Генеральный директор Издательского Дома «Аргументы Недели» Олег Желтов принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал комментарий  «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Олег Желтов сказал, что читатели издания «Аргументы Недели» действительно хотят понять, как депутаты работают в преддверии электорального цикла, хотя многие из них раньше и не знали о существовании некоторых депутатов. Сейчас редакция получает письма и сообщения с вопросами, что это за законы, и откуда они взялись. 

 

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