Все новости >>

//Общество 13+

Анатолий Никифоров комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

, 18:11 [ «Аргументы Недели», ]

Анатолий Никифоров комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»
Эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров, фото АН

Эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал объемный комментарий  к презентации исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Анатолий Никифоров заметил, что рейтинг влияет на привычку депутатов и сенаторов получать хорошую зарплату, ничего не делать и находиться в парламенте: «Они боятся потерять это место, и когда депутатам и сенаторам говорят, что они в рейтинге где-то внизу, они будут бояться и делать какие-то телодвижения». 

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…