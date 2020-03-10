Анатолий Никифоров комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

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10 марта 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Ирина ТОЛМАЧЕВА ]

Эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров, фото АН

Эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал объемный комментарий к презентации исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Анатолий Никифоров заметил, что рейтинг влияет на привычку депутатов и сенаторов получать хорошую зарплату, ничего не делать и находиться в парламенте: «Они боятся потерять это место, и когда депутатам и сенаторам говорят, что они в рейтинге где-то внизу, они будут бояться и делать какие-то телодвижения».