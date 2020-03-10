Зал обновили, на очереди – стадион

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10 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В преддверии женского праздника во Дворце культуры Тракторозаводского района состоялся праздничный концерт. Помимо музыкальных номеров приятным подарком для представительниц прекрасного пола стали обновленный зрительный зал и фойе. Масштабная реконструкция была осуществлена благодаря социальной программе компании РУСАЛ и активного взаимодействия Волгоградского алюминиевого завода с администрацией города и районными властями.

– Компания РУСАЛ ведет активную социальную деятельность с момента своего создания в 2000 году, рассматривает этот аспект как часть стратегии развития и видит свою миссию в том, чтобы обеспечить повышение уровня жизни населения в регионах своего присутствия, – поясняет директор по производству Волгоградского алюминиевого завода Артём Фоминых. – В рамках этой деятельности за два года на ремонт ДК ТЗР было направлено порядка 20 миллионов рублей. Помимо осуществления строительно-отделочных работ, приобретены и установлены новые удобные кресла в зрительный зал, а также современное световое и звуковое оборудование.

Зрители тепло приветствовали хореографические коллективы «Каскад», «Ручеек» и «Радуга», горячими аплодисментами принимали номера в исполнении солистки Марии Самочерновой, вокального ансамбля «Маков цвет» и кавер-группы «Какая разница». Трогательными моментами стало поздравление супружеской четы Ирины и Михаила Дудкиных, проживших вместе 50 лет, и награждение ветеранов памятными медалями в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Волну положительных эмоций вызвало известие о победе проекта реконструкции стадиона «Трактор» в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». Прямо на сцене и.о. генерального директора Волгоградского алюминиевого завода Артём Фоминых торжественно вручил главе Тракторозаводского района Волгограда Игорю Романову диплом и озвучил сумму – 50 миллионов рублей.

– Мы давно активно и успешно сотрудничаем с крупнейшим промышленным предприятием нашего района в социальной сфере, – сказал Игорь Александрович. – Начинали с малого – субботников, уборки мусора с берега Волги. В процессе сотрудничества Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ проявил себя как надёжный партнер, досконально выполняющий свои обязательства, что позволило перейти к более масштабным проектам. Особой строкой стоит отметить: все начинания планируются исключительно исходя из реальных запросов и пожеланий горожан.

Действительно, в этом году от Волгограда на грант РУСАЛа претендовали сразу три проекта: благоустройство парка «Пионерский», пешеходной зоны улицы Дзержинского и стадиона «Трактор». Были проекты и от других городов присутствия Компании.

Сначала путем открытого онлайн-голосования, в котором приняли участие более 19 тысяч человек, были отобраны лучшие двадцать шесть. В итоге, после оценки экспертов, победителями грантового конкурса «Территория РУСАЛа 2020» стали 11 проектов со всей России. Один из крупнейших в мире производителей алюминия направит полмиллиарда рублей на благоустройство общественных пространств, парков и площадей в семи регионах страны. Десятая часть этой огромной суммы выделена на реконструкцию стадиона «Трактор» и прилегающей к нему территории. С учетом бюджетного софинансирования общая стоимость проекта составит 105,6 млн рублей. Его реализацию планируется осуществить в течение двух лет.

– Наши родители занимались физкультурой и спортом на стадионе «Трактор», – едва ли не со слезами на глазах вспоминал, отметивший золотую свадьбу, Михаил Евгеньевич Дудкин. – Мальчишками мы гоняли там мяч, зимой катались на коньках. Как же мы рады, что теперь наши внуки и правнуки смогут посещать спортивные секции на легендарном стадионе, стать крепче физически, вести здоровый образ жизни.

За 20 лет существования компании отдельные спонсорские и благотворительные проекты переросли в масштабную систему социального инвестирования. В 2004 году в компании РУСАЛ был создан Центр социальных программ, представители которого работают в регионах, где расположены предприятия компании. Программа «Территория РУСАЛа», инициированная Олегом Дерипаской, реализуется с 2010 года в девяти регионах России и направлена на поддержку спорта и здорового образа жизни, туризма и развития молодежи.

Грантовый конкурс, приуроченный к десятилетию социальной программы «Территория РУСАЛа», стал самым масштабным за всю историю её существования. Это нашло отражение и в рекордном бюджете конкурса. Общая стоимость проектов с учетом софинансирования составит более 660 миллионов. Все они направлены на создание современной и комфортной городской среды для горожан разного возраста. Важно, что проекты были выбраны самими жителями, следовательно, помогут воплотить наиболее полезные и нужные горожанам идеи.