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Алексей Фирсов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

, 18:10 [ «Аргументы Недели», ]

Алексей Фирсов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»
Глава центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, фото соцсети

Глава центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал объемный комментарий  к презентации исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Он поблагодарил за то, что результаты исследования дают хорошие основания для размышлений о том, почему субъекты законодательной инициативы показывают именно такие цифры: «Почему у депутатов такой разрыв, а у Правительства и Администрации президента другой, а в Совете Федерации вообще интересная история». 

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