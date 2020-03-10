Алексей Фирсов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

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10 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Ирина ТОЛМАЧЕВА ]

Глава центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, фото соцсети

Глава центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал объемный комментарий к презентации исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Он поблагодарил за то, что результаты исследования дают хорошие основания для размышлений о том, почему субъекты законодательной инициативы показывают именно такие цифры: «Почему у депутатов такой разрыв, а у Правительства и Администрации президента другой, а в Совете Федерации вообще интересная история».