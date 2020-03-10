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Производители предупредили об исчезновении ряда лекарств при заморозке цен

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Производители предупредили об исчезновении ряда лекарств при заморозке цен
фото: pixabey

Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в ходе выступления призвал инициаторов законопроекта просчитать последствия.

«Принимая любое решение, мы должны базироваться на принципе разумной достаточности: насколько оно продумано и достаточно для достижения цели. А цель, которую, как я понимаю, поставили перед собой инициаторы законопроекта – это удержать цены на аптечных прилавках. Инициаторы должны максимально просчитать последствия своих предложений – что будет, если они их реализуют. И фарма, и медицинские изделия – это не какая-то отдельная отрасль, которая живёт сама по себе. Она работает в рамках экономики, где есть ценообразование – на топливо, например, а это логистика – таблетка, которая стоит три рубля, доставить из Нижнего Новгорода на Сахалин порой стоит 33 рубля», - подчеркнул специалист.

 

 

 

 

СЕ

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