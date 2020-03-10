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Станислав Наумов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

, 18:08 [ «Аргументы Недели», ]

Станислав Наумов комментирует «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»
Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, фото АН

Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов принял участие в круглом столе «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания» и дал объемный комментарий  к презентации исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» .

Он подчеркнул важность исследований и рейтингов в любых сферах, так как рейтинги помогают целевой аудитории сориентироваться в ситуации избытка информации и сделать осознанный выбор, расставить приоритеты, и в преддверии выборов 2021 года рейтингов должно быть еще больше.  Станислав Наумов предложил экономить деньги на лоббизме, и заниматься нормальным открытым государственным управлением. 


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