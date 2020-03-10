Презентация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

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10 марта 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Ирина ТОЛМАЧЕВА ]

Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы Недели» Ирина Толмачёва, фото АН

17 декабря 2019 года в центре Москвы при поддержке издательского дома «Аргументы Недели» состоялся круглый стол «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания», на котором общественности были представлены результаты исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

Модератором дискуссии выступила автор рейтинга, руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы Недели» Ирина Толмачёва. В качестве докладчиков были генеральный директор ИД «Аргументы Недели» Олег Желтов, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров, глава центра социального проектирования «Платформа»Алексей Фирсов.