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Презентация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»

, 18:05 [ «Аргументы Недели», ]

Презентация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019»
Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы Недели» Ирина Толмачёва, фото АН

17 декабря 2019 года в центре Москвы при поддержке издательского дома «Аргументы Недели» состоялся круглый стол «Лоббистская эффективность законодателей: институциональные и персональные основания», на котором общественности были представлены результаты исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019» 

Модератором дискуссии выступила автор рейтинга, руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы Недели» Ирина Толмачёва. В качестве докладчиков были генеральный директор ИД «Аргументы Недели» Олег Желтов, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ Анатолий Никифоров, глава центра социального проектирования «Платформа»Алексей Фирсов. 

  

 

 

 

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