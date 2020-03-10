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Если с наступлением тепла не утихнет эпидемия коронавируса, то потребуются коррективы на лето в Крыму

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Если с наступлением тепла не утихнет эпидемия коронавируса, то потребуются коррективы на лето в Крыму
Фото: соцсети

Лето – это череда фестивалей, которые собирают десятки тысяч людей. Но если и с наступлением тепла не утихнет эпидемия, потребуются коррективы.

Напомню, что уже отменен Ялтинский экономический форум (точнее – перенесен на осень). Причина не в том, что у нас коронавирус, а что его могут к нам занести многочисленные зарубежные гости, массово его посещающие.

Были надежды, что к лету COVID-19 сам по себе ссохнется – обычно эпидемии затихают с наступлением тепла: и погода для него некомфортная, и иммунитет в людях просыпается, после зимней спячки. Но…

Но сейчас заговорили, что к лету COVID «девятнадцатый» расползется лишь шире по Земле и что он стоек к сезонности, и чтобы не допустить коллапса нужно продолжать и продолжать ограничивать места массового скопления людей. А как любая «чума» этот вирус любит, когда люди собираются вместе и перепрыгивает с одного на другого через дыхание, рукопожатие и любое место общего контакта (перила, деньги, другое).

В России пока заболевших мало. В Крыму вообще никого. И проводить референдумы и праздничные мероприятия можно без риска, потому что на них приходят крымчане, которые вне зоны риска. Но на фестивали приезжают ото всюду. И иностранцы в том числе. И как ты их не пустишь, учитывая наше все возрастающее гостеприимство?   

И вот властям и надо сильно подумать, как быть.

Б.АЗАР для «Аргументов недели – Крым»

ГБ

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